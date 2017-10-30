به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز دوشنبه در ادامه بازدید از پروژه های در حال اجرای کرمانشاه از وضعیت اجرایی تقاطع غیر هم سطح میدان امام خمینی (ره)، بلوار سی و چهار متری کیهان شهر، روگذر میدان امام حسین(ع) و بوستان سراب قنبر بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدیدها و در جمع خبرنگاران گفت: انتظار می رود زمانبندی پروژه ها و قولی که به مردم داده می شود رعایت شود. ما هم برای پی گیری و پشتیبانی کاملا آماده ایم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: برای توسعه و تکمیل زیر ساختها در سراب قنبر در اسرع وقت اقدام کرده و پیش خواهیم رفت.

بازوند تاکید کرد: مدیریت شهری باید برای سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه گذاری در این بوستان هستند به فکر مشوق های خاص باشد.

استاندار کرمانشاه در خصوص بوستان سراب قنبر نیز گفت: بوستان سراب قنبر ظرفیت خوبی برای گردشگری اقتصادی در مرکز استان است که به شکل عملیاتی از آن حمایت خواهیم کرد.

این مسئول ادامه داد: خوشبختانه فضای استان برخلاف برخی توصیف ها، آنقدرها کدر و غبار آلود نیست و با کنار زدن این لایه ها می توان چشم انداز امیدوار کننده ای را مشاهده کرد.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: هم اکنون پروژه های خوبی در حوزه شهری در دست اجرا هستند که نوید روزهای خوبی را برای توسعه کرمانشاه می دهند.

بازوند با بیان اینکه پروژه بزرگ قطار شهری از روند اجرایی خوبی برخوردار است، گفت: فاز یک پروژه قطار شهری برای بهره برداری نیازمند ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که برای تامین منابع مالی مورد نیاز باید تلاش کنیم.

وی گفت: هماکنون چندین پروژه تقاطع غیر همسطح در سطح شهر کرمانشاه در دست اجراست که از پیشرفت کاری خوبی برخوردار هستند. این پروژه ها تاثیر بسیار زیادی بر کاهش ترافیک شهری خواهند داشت.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: پروژه پارک جنگلی سراب قنبر با ۱۸۰ هکتار وسعت توسط شهرداری کرمانشاه در دست اقدام است. شهرداری برای انجام این پروژه بزرگ نیازمند همراهی دیگر مجموعه های اداری است.

وی تصریح کرد: هفته آینده نشستی با حضور تمامی ادارات پیرامون چگونگی فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز این پروژه مهم شهری برگزار می شود.