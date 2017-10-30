به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یعقوبی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری خراسان شمالی که با حضور معاون رئیسجمهور در امور زنان و بانوان برگزار شد، ضمن برشمردن ویژگیهای خانوادهای سالم اظهار کرد: باید سیره پیامبر (ص) در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد دنبال شود.
حجتالاسلام یعقوبی تصریح کرد: پیامبر (ص) اسوه حسنه و الگوی تمامعیاری است که باید درس زندگی در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره را از این بهترین اسوهای که قرآن معرفی کرده است بیاموزیم.
وی گفت: پیامبر (ص) کمخرج و پرکار بود که این شیوه باید الگوی کار مدیران نیز قرار بگیرد.
وی افزود: هنر در خرج کردن و هزینه نیست، بلکه باید به خروجی اقدامات توجه شود چراکه در شرایط سخت هم میتوان به نتایج مطلوب دستیافت همانگونه که نیروهای مسلح در شرایط تحریم موشکهای بااقتدار را ساخته است.
امامجمعه بجنورد بابیان اینکه بنای جامعه سالم از بنیاد خانواده شکل میگیرد عنوان کرد: نسبت به فرزندان و خانواده نباید کوتاهی کرد.
حجتالاسلام یعقوبی تصریح کرد: خوشاخلاقی، خدمت به خانواده، حلم و حوصله و عدالت از ویژگیهای خانواده سالم است که در مدیریت اجتماعی تأثیرگذار است.
نظر شما