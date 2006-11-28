ارتقاء معرفت دینی نیازمند بهره گیری از شیوه های نوین تربیتی است

هادی دوست محمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تربیت در آموزش مجموعه گسترده و مجموعه ای از تحولاتی است که در افکار، رفتار و روحیات انسان پدیدار می شود این متحول شدن انسانها تربیت گفته می شود، که گاهی جنبه دینی یافته و در برخی مواقع نیز جنبه های مختلف را شامل می شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه تربیت دینی در جامعه، یادآور شد: وقتی در مباحث تربیت دینی، موضوع آموزش اعتقادات دینی مطرح می شود در واقع به این معنا است که انسان بر اساس متحول شدن و دگرگونی که در رفتار خود می یابد تحت تأثیر تربیت دینی قرار گرفته است که مبانی دین، اندیشه و خلقیات را شامل شده و نتیج آن در جامعه نمود دارد .

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اسلام، تربیت دینی در رأس امور قرار دارد، اظهار داشت: در اسلام و همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران به امر تعلیم و تربیت توجه و اهتمام ویژه ای شده است، البته مسئولین و بنیانگذاران آموزشی در اهداف و مقاصد خود در تربیت ابعاد مختلف متفاوت هستند چنانچه اگر کسی از نظر دینی به شکل مطلوب تربیت شده باشد به دلیل جامعیت دینی در سایر حوزه های اجتماع، رفتاری عقلایی و مناسب از او شاهد خواهیم بود .

هادی دوست محمدی با تأکید بر اینکه دین اسلام دینی تک بعدی نیست، یادآور شد: دین مبین اسلام تمام ابعاد مختلف اخلاقی را شامل می شود بنابراین در تربیت دینی انتظار می رود که در تمام زمینه ها، رفتارهای مناسب و قابل قبول بروز کند، در نظام جمهوری اسلامی ایران تربیت و پرورش حتی از تعلیم مقدمتر است به این دلیل که ما انسان عالم و فرهیخته می خواهیم و آنچه جهان امروز در بر دارد تربیت متناسب با آن جامعه است وگرنه از لحاظ تخصص و عملیات در زمینه های مختلف، دنیا به پیشرفتهای مطلوب رسیده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه طی سالهای اخیر نسبت به تربیت دینی توجه لازم وجود نداشته و گاهی نیز کم لطفی هایی بوده است، گفت: آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد، تربیت در شرایط مختلف با بکارگیری شیوه های گوناگون و نوین آموزشی است به هر حال هر قدر جامعه و روابط انسانی و عوامل مختلف تأثیرگذار بر رفتار و افکار انسان پیچیده تر می شود شیوه های تربیت نیز باید نوین تر شوند، به طور طبیعی تربیت انسان در صد سال گذشته در مقایسه با شیوه های تربیتی در سالهای اخیر آسانتر بوده است .

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آموزش و پرورش برای کارکرد مطلوب نیازمند شیوه های نوین است، اظهار داشت: آموزش و پرورش در تربیت دانش پژوهان دینی باید از ابزار جدید و نوین و متناسب با شرایط روز استفاده کند، تربیت و شیوه های تربیتی باید در دل و جان آموزش نهفته شود کلاس آموزشی باید تربیتی باشد به این معنا که مربی باید بداند از این بحث علمی که آموزش می دهد تربیت را بگونه ای در آن بگنجاند که در رفتار دانش آموزان دیده شود و تأثیر خود را بر جای بگذارد.

وی گفت: مسئولین فرهنگی می بایست این نکته را مد نظر داشته و بدانند جوانان از نظر فکری و روانی دارای چه مسائل و مشکلاتی هستند و چه نیازهایی دارند و با برنامه ریزی های مطلوب و استفاده از ابزار نوین این شیوه ها را کاربردی کنند.