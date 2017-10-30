اولین همکاری محمد اصفهانی با سازمان اوج در موضوعی عاشورایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، نماهنگ «داغ پنهان» با صدای محمد اصفهانی در آستانه ایام پیاده‌روی زایران اربعین حسینی تولید شده‌ و به زودی منتشر خواهد شد.

این نماهنگ که اولین همکاری سازمان هنری رسانه‌ای اوج با محمد اصفهانی است با ترانه‌سرایی عبدالجبار کاکایی و آهنگسازی فرید سعادتمند ساخته شده‌است.

«داغ پنهان» اثری است که با مضامین عاشورایی و با محوریت مصایب حضرت زینب سلام الله علیها که از تازه‌ترین محصولات سازمان هنری رسانه‌ای اوج است به همت مرکز مأوا تهیه شده و به مناسبت پیاده‌روی زوار امام حسین علیه السلام در ایام اربعین حسینی از رسانه‌های مختلف منتشر خواهد شد.