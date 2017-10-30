جزئیات دستگیری مامور قلابی در پارک قائم

سرهنگ رضا بستو در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات دستگیری این مامور قلابی افزود: در پی اطلاعات به دست آمده مبنی بر حضور فردی حدودا ۵۰ ساله که با غصب عنوان مامور اقدام به بازرسی از افراد و به ویژه خانم های بدحجاب در محدوده پارک قائم می کرد شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: تحقیقات در حالی ادامه داشت که خانمی با مراجعه به کانکس پلیس اعلام کرد شخصی با لباس ماموران کلانتری و با اتیکت نام امیری خود را مامور نیروی انتظامی معرفی کرده و ادعا کرده قبلا امیر نیروی زمینی ارتش بوده و حتی کلت کمری نیز به همراه دارد. با اعلام این خبر بلافاصله ماموران گشت های گسترده ای را برای شناسایی و دستگیری متهم در محدوده پارک قائم در دستور کار خود قرار دادند. بررسی ها در حالی ادامه داشت که متهم ملبس به لباس نیروی انتظامی که خود را امیر نیروی زمینی ارتش معرفی می کرد شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس پیشگیری فاتب با اعلام اینکه در بازرسی بدنی از متهم یک دستگاه اسلحه کلت کمری و ۲۵ عدد فشنگ جنگی کشف شد، افزود: بلافاصله متهم به کلانتری منتقل شد، در بازجویی های صورت گرفته متهم دستگیرشده اعلام کرد لباس هایم یادگاری خدمت در ارتش است و قصد داشتم برای برقراری امنیت در محدوده پارک قائم با مزاحمان نوامیس برخورد کنم.

وی همچنین درباره اینکه چرا خود را مامور نیروی انتظامی معرفی کرده و لباس ارتش به تن داشته است، افزود: هیچ نیروی ارتشی درباره حفظ حجاب به افراد خاطی تذکر نمی دهد، از عنوان مامور نیروی انتظامی برای پیشبرد کارم استفاده کردم. در بررسی های سوابق متهم مشخص شد وی سوابق متعدد درگیری با شهروندان و عوامل بسیج است و هر بار این طور اعلام کرده که جانباز جنگ بوده و از وضعیت روحی و جسمی مناسبی برخوردار نیست.

سردار بستو با اشاره به اینکه متهم اخیرا نیز متصدی یک باب مغازه خشکشویی را به پلمپ مغازه تهدید کرده، متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.