دشمن تضعیف باورهای دینی و اعتقادی مردم جامعه را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: امروز دشمنان با استفاده از امکانات و تجهیزات رسانه ای خود سعی در تضعیف باورهای دینی و اعتقادی ملت ایران دارند.

وی افزود: فراهم کردن بستر مناسب برای حضور قشر جوان در فعالیت های فرهنگی، مذهبی و استفاده از روحانیون و مبلغان دینی، مهمترین راهکار برای مصون نگه داشتن قشر جوان از آسیب ها و انحرافات اجتماعی است.

فرماندار شهرستان اسدآباد عنوان کرد: خوشبختانه تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد با تعامل پررنگ خود توانسته در تمامی برنامه های محول شده موفق و سربلند باشد.

وی عنوان کرد: سازمان تبلیغات با اجرای برنامه های جامع و کاربردی در قالب گفتمان های دینی، کلاس های اوقات فراغت و آموزش قرآن کریم به جوانان، نوجوانان و سایر اقشار جامعه گام های اساسی و مهمی برداشته و به دانش افزایی در بعد اعتقادات و باور های دینی جوانان کمک شایانی کرده است.

حسین افشاری خطاب به رئیس جدید تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد گفت: از ظرفیت های روحانیون، مداحان و وعاظ شهرستان به نحو احسن در زمینه های دینی و معنوی استفاده کنید.

امام جمعه اسدآباد نیز در این مراسم گفت: از ٧٠ روستای فعال اسدآباد تنها ۶ روستا دارای روحانی مستقر هستند.

حجت الاسلام سیدموسی حسینی مجد افزود: وجود چندین هزار دانشجوی غیر بومی با گرایش ها، فرهنگ ها و مذاهب مختلف در اسدآباد نیاز به نقش روحانیت و پشتیبانی سازمان تبلیغات را در سطح شهرستان پررنگ تر می کند.

حجت الاسلام سیدموسی حسینی مجد افزود: سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه گسترده تربیتی و فرهنگی بالایی را در جامعه برعهده دارد.

وی به نقش سازمان تبلیغات در جامعه اشاره و بیان کرد: این نهاد برخاسته از دین توانسته در تمامی زمینه ها حضور بهم رسانده و نیازهای دنیوی جامعه و به خصوص شبهات جوانان را برطرف کند.

در پایان حجت الاسلام سید مجید موسوی به عنوان رئیس جدید تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد معرفی و از خدمات و زحمات حجت الاسلام حسین گروسی تقدیر و قدردانی شد.