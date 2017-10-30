توجه به ورزش یکی از راه های توسعه استان های کم برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مجتبی جوهری ظهر امروز در مجمع انتخابات هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان کردستان که در محل اداره کل ورزش و جوانان این استان برگزار شد، گفت:‌ کردستان یکی از فعال ترین هیات های این رشته در تمام کشور است.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور اظهار کرد: خیلی از زحمات فدراسیون بنا بر اعتمادی که به کردستان شده بر دوش افراد این استان گذاشته شده است.

وی افزود:‌ ورزش بسیاری از استان هایی که محروم یا در محرومیت قرار دارند با عدم توجه مسئولین مواجه شده است.

جوهری گفت:‌ ورزش یکی از راه های توسعه همه جانبه استان های کم برخوردار است به طوری که مقوله های فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و غیره را متحول می سازد.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور عنوان کرد: در فدراسیون برنامه هایی را شروع کرده که می بایست این برنامه ها در سال های گذشته اجرا می شد.

وی افزود:‌ فدراسیون ها در وزارت ورزش رتبه بندی دارند و فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای تقریبا در آخر این جدول قرار گرفته است.

جوهری گفت: سلیقه ای عمل کردن در دوره های گذشته، فدراسیون را بسیار به عقب رانده است.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور اشاره ای به تدوین بانک اطلاعاتی این رشته در استان های کشور کرد و گفت: بانک اطلاعاتی یعنی شناسنامه دار کردن این رشته ورزشی در کشور و می توان مشکلات این رشته و نخبگان ورزشی را شناسایی کرد.

وی افزود:‌ فدراسیون ورزش زورخانه ای و پهلوانی در سال ۹۶ باید پنج هزار نفر را در سطح کشور اعم از مربیان، داروان مرشدان و غیره آموزش دهد.

جوهری اشاره ای به نبود زورخانه در تعدادی از شهر هایی کشور کرد و گفت: در قدیم الایام مردم در نبود زورخانه در مساجد به تمرین و ورزش کردن می پرداختند.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور اظهار کرد: رئیس هیات می بایست در تلاش برای فعال کردن این رشته ورزشی در تمام شهرستان ها وترغیب مردم به ورزش کردن حتی در کوچک ترین جا و مکان باشد.

بهرام نصراللهی زاده با کسب اکثریت آراء به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان کردستان انتخاب شد.