وزیر اقتصاد و دارائی به سمنان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه نشست کارگروه امور اقتصادی و اقتصاد مقاومتی سمنان در جمع خبرنگاران از سفر مسعود کرباسیان در آینده نزدیک به استان خبر داد و ابراز داشت: وزیر اقتصاد به منظور شرکت در ستاد اقتصاد مقاومتی استان به سمنان سفر می کند که در این سفر مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری و به موانع رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: چالش ها، مشکلات و موانع اقتصاد مقاومتی در استان قبل از سفر وزیر به سمنان جمع بندی و با دسته بندی سر فصل ها موضوعات برای وی تشریح می شود لذا مسئولان شهرستان ها و صاحبان مشاغل باید در تکمیل این فرایند همکاری لازم را داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با بیان اینکه برای حمایت از ۳۰ طرح اقتصاد مقاومتی به مشکلات تولیدکنندگان رسیدگی شده است، ابراز داشت: پنج طرح هدف در بخش معدن نیز تدوین و در دستور کار قرار دارد که باید در این زمینه نیز مشکلات احصاء و برای حل آنها چاره ای تدبیر شود.

وزیر اقتصاد به ‌عنوان وزیر معین، بر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان و اصفهان نظارت می کند.