تیمداری من برای بسکتبال گرگان اشتباه بود

به گزارش خبرنگار مهر، هامان هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مسئولان تیم بسکتبال یس آل گرگان با اعضای کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر گرگان، اظهار کرد: تیمداری من در بسکتبال اشتباه بود، سوال من این است که در استان گلستان فقط یک اسپانسر ورزشی داریم اما شورای شهر گرگان کجا کنار ما بوده است؟
وی افزود: ما در حوزه ورزش سرمایه گذاری کردهایم که هیچ گونه خروجی مالی ندارد اما آورده شهرداری و شورا چیست؟
هاشمی تصریح کرد: سالها از توسعه صحبت میکنیم اما هیچ اقدام عملی انجام نمیدهیم و در شورای شهر گرگان باید متفاوتتر به این موضوع نگاه شود زیرا اعضای شورا منتخب مردم هستند.
وی ادامه داد: این رویه و شکل نگاه به تیمداری ما درست نیست البته ما نیاز به کمک مالی نداریم زیرا تکدی گری در شان ما نبوده است.
وی یادآور شد: پنجشنبه در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال مهمان تیم پالایش نفت آبادان هستیم اما بلیطهای سفر به این شهر را کنسل کردیم و اعتقادی به ادامه این روند نداریم.
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