مدارس صدرا بهترین ظرفیت برای تربیت اسلامی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضایی ظهر دوشنبه در جمع دانش آموزان مدرسه پسرانه صدرا بیرجند اظهار داشت: در مدارس صدار به دنبال تربیت نیروهایی هستیم که خنثی کننده حمله ها و هجمه های ناجوان مردانه دشمنانی باشند که به دنبال تخریب و تحریف مکتب انسان ساز اصیل اسلام هستند.

وی با تأکید بر اینکه صدور بهترین نیروها از مدارس صدرا باید باشد، بیان کرد: در مدارس صدرا باید نیروهای مؤمن، متعهد، متدین پرورش یابند تا در آینده بتوانیم برای رشد و توسعه فرهنگ اصیل اسلامی از ظرفیت این نیروها استفاده کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه حرکت به سوی رشد و کمال بدون دو بال تعلیم و تزکیه ممکن نخواهد بود، عنوان داشت: در همین راستا تلاش شده در مدارس صدار علاوه بر تعلیم به تزکیه نیز بیشتر توجه شود.

رضایی خطاب به دانش آموزان گفت: حرکت شما دانش آموزان به سمت قله های کمال است و این حرکت اگر نظم داشته باشد هم در جهت کمال معنوی و هم در جهت علمی پیشرفت خواهید کرد.

وی با تأکید بر اینکه تفکر مثبت در تعیین سرنوشت انسان بسیار موثر است، بیان داشت: شما در آغاز راه سرنوشت قرار دارید و سرمایه مهم شما عمر شما است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اضافه کرد: اگر برنامه ریزی درستی نداشته باشیم و از زمان درست استفاده نکنیم از قافله عقب خواهیم افتاد.