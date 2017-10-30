به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام محمد محمدیان در دیدار با اعضاء شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفت: تشکل‌های مؤثر در حرکت‌های اجتماعی، مراقب نفوذی‌ها باشند. مبانی مقاومت دربرابر آمریکا را برای دانشجویان تبیین کنید.

وی افزود: تشخیص اولویت‌ها، هنر یک مجموعۀ پیش‌رو است. همیشه اقلیت‌ها تاریخ‌ساز بوده‌اند. نخبه‌شناسی و نخبه‌پروری، کار مهم تشکل‌هاست. مهمترین کارکرد تشکل‌ها، تربیت نیروهایی است که «نگاه راهبردی» داشته باشند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: مجموعۀ شما قدیمی‌ترین تشکل در دانشگاه‌هاست. برخی تشکل‌ها «یک‌بار مصرف» هستند. دهۀ اول انقلاب، انجمن اسلامی یک‌تنه در مقابل همۀ جریانات معارض ایستادگی کرد.

حجت الاسلام محمدیان افزود: مجموعه‌هایی مثل شما که در حرکت‌های اجتماعی مؤثرند، باید مراقب نفوذی‌ها باشند. از همان اولِ انقلاب، بحث رابطۀ با آمریکا در سطح مسئولین بالای کشور مطرح بود.

وی ادامه داد: همیشه دو جریان در داخل حاکمیت، دربارۀ ارتباط با آمریکا وجود داشته است. جریانِ مخالفِ آمریکا در کشورمان، خوب رشد کرده است. امروز جریان ارزشی در دانشگاه‌ها جریان غالب است. برای تقویت جریان مقاومت در دانشگاه، مبانی مقاومت در برابر آمریکا را درست تبیین کنیم.