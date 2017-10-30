همه ما در کنار حزب الله هستیم/ تحریم های آمریکا موضوع جدیدی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز اظهار داشت: تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله موضوع جدیدی نیست و نسخه ای از تحریم های سابق است.

وی درباره تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله گفت: علت اصلی این تحریم ها، تمایل برخی نمایندگان آمریکا در کسب رضایت خاطر اسرائیل و لابی وابسته به آنها در واشنگتن است.

بری درخصوص اینکه آیا تحریم های جدید بر همکاری انتخاباتی میان برخی طرف ها و حزب الله لبنان تاثیری خواهد گذاشت یا خیر گفت: همه ما در کنار حزب الله هستیم و آمریکا اگر در پی تحریم است همه ما را تحریم کند.

مجلس نمایندگان آمریکا عصر چهارشنبه به دو لایحه پیشنهادی علیه حزب الله لبنان، با هدف قطع شریان مالی آن رأی مثبت داد.

یکی از این مصوبه‌ دولت ایالات متحده را موظف می‌کند افراد و شرکت‌هایی را که در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز و همچنین جذب نیرو برای تحت حزب الله فعالیت می کنند تحریم قرار دهد.

در دیگر مصوبه هم که در همین ارتباط تصویب شد، از کاخ سفید خواسته شده است شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای اعمال تحریم های بین المللی علیه حزب الله به دلیل استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی تحت فشار بگذارد.