اجرای طرح ویژه اربعین دراستان کرمانشاه/بکارگیری۱۰ دستگاه گشت سیار

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی که در محل این اداره کل برگزار شد، از ورود ۱۱ هزار و ۷۴۳ پرونده به شعب تعزیرات استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۴۱ پرونده مختومه شده است.

وی افزود: در راستای ارتقاء عملکرد این اداره کل اکثر پرونده ها که شامل ۱۱ هزار و ۶۴۱ پرونده بوده، مختومه شده است و متخلفان به پرداخت مبلغ ۸۷۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۴۵۷ ریال محکوم شده اند.

تخلفات صنفی در بازار کرمانشاه زیاد است

وی با بیان اینکه تخلفات صنفی در بازار استان کرمانشاه زیاد است، ادامه داد: تخلفاتی از نظر درج قیمت و تخفیف‌های غیرواقعی در بازار زیاد به چشم می‌خورد.

این مسئول به بحث قاچاق کالا و ارز در استان اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش کشفیات قاچاق کالا به تمامی پرونده ها رسیدگی شده است.

برگزاری همایش مبارزه با قاچاق کالا

وی عمده قاچاق کالا در استان کرمانشاه را در زمینه‌های لوازم خانگی، لوازم آرایشی، البسه، سیگار و مکمل‌های دارویی عنوان کرد و افزود: در این راستا همایش مبارزه با قاچاق کالا طی روزهای دوم و سوم آذرماه جاری در مجتمع بعثت برگزار می‌شود.

جودکی به تخلفات خبازی‌ها سطح استان نیز اشاره کرد و افزود: وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی به شکایات طی ۱۰ روز است، لذا شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف را با شماره پبامک ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اطلاع داده و از روند رسیدگی آن مطلع باشند.

وی در ادامه به اجرای طرح ویژه اربعین نیز اشاره کرد و گفت: طرح اربعین تا بازگشت تمامی زائران از عتبات عالیات به کشور ادمه دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: فعالیت‌های تعزیرات حکومتی به منظور بستر سازی و جلوگیری از تخلفات احتمالی از ابتدای مهر ماه همزمان با طرح اربعین آغاز شده و کل مسیر زوار از شهرستان کنگاور تا پایانه مرز خسروی تحت پوشش نظارتی این گشت ها قرار دارد.

وی افزود: طی این مدت اقدامات نظارتی از کلیه فروشگاه ها، هتل ها، رستوران ها و دفاتر خدمات مسافرتی، ترمینال ها و ... به عمل آمده و در بعضی موارد علاوه بر تذکرات لازم گاها پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.

استقرار گشت های نظارتی تعزیرات در مرز خسروی

جودکی تاکید کرد: چنانچه مرز خسروی بازگشایی شود، گشت مشترک تعزیرات حکومتی در شهرستان قصر شیرین مستقر خواهد شد.

وی تصریح کرد: مکاتبه با سازمان مرکزی با در اختیار داشتن ۱۰ دستگاه خودروی گشت سیار در راستای نظارت روزانه از ورودی شهرستان کنگاور تا مرز خسروی از دیگر اقدامات این اداره کل است.

این مسئول صدور ویزا از سوی سازمان حج و زیارت را معتبر دانست و تصریح کرد: ۱۰ ماشین گشت مشترک در اربعین امسال بر گران‌فروشی، کم فروشی، بلیط‌های درون شهری وبرون شهری، خدمات فرودگاه و اقامتگاه‌های میراث فرهنگی در راستای خدمات‌رسانی به زوار نظارت می‌کنند.

جودکی در پایان با اشاره به برخورد قانونی با صنوف مختلف در راستای عدم خدمات‌رسانی مطلوب به زوار، متذکر شد: احتمالا امسال استان برای نخستین بار بعد از چندین سال پذیرای زوار است که باید در این زمینه مهمان‌نوازی مطلوب و در شان کرمانشاه داشته باشیم.