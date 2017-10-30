  1. استانها
  2. زنجان
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۴۷

رئیس اداره امور سینمایی فرهنگ و ارشاد استان زنجان خبرداد:

نقد فیلم «ملی وراه‌های نرفته‌اش»در زنجان با حضور کارگردانش

زنجان-رئیس اداره امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: جلسه نقد وبررسی فیلم سینمایی«ملی و راه‌های نرفته‌اش»با حضور تهمینه میلانی کارگردان این فیلم درزنجان برگزارمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ارشاد اسلامی استان زنجان، معراج کرمی در این خصوص گفت: جلسه نقد و بررسی فیلم سینمایی «ملی و راه‌های نرفته‌اش» به کارگردانی تهمینه میلانی، عصر فردا ٩ آبان با حضور کارگردان این فیلم در سینما بهمن زنجان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه از اصحاب فرهنگ و هنر استان برای حضور در این برنامه دعوت به عمل می‌آید، ادامه داد: علاقه‌مندان به حضور در این برنامه می‌توانند از ساعت ٤ و ٣٠ دقیقه تا ٧ و ٣٠ دقیقه عصر، در محل سالن سینما بهمن زنجان حضور یابند.

رئیس اداره امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: در خلاصه داستان این فیلم سینمایی به قلم تهمینه میلانی آمده است: ملیحه، دختر جوان و کم‌تجربه عاشق جوانی به نام سیامک می‌شود و بر خلاف میل خانواده، با او ازدواج می‌کند و به زودی تفاوت دیدگاه و اختلاف فرهنگی بین این دو آشکار می‌شود.

کرمی افزود:  تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان، محمد نیک بین تهیه کننده، تورج منصوری مدیر فیلمبرداری، سپیده عبدالوهاب تدوین، آزیتا میلانی طراح صحنه و لباس، اسحاق خانزادی صدابردار، حسین ابوالصدق صداگذاری و میکس، امیر معینی موسیقی، مهری شیرازی طراح چهره‌پردازی، علی نیک‌رفتار عکاس، میلاد کی مرام، ماهور الوند، السا فیروزآذر، جمشید هاشم‌پور، افسر اسدی، جمشید جهانزاده، فرزانه نشاط‌خواه، ستاره اسکندری، سارا خویینی‌ها، مسعود فروتن و فلور نظری جمعی از عوامل و بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 4129471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها