بیشترین پرونده تخلف در گلستان مربوط به قاچاق چوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسن پور ظهر دوشنبه در نشست خبری تعزیرات حکومتی که به مناسبت بیست و سومین سال روز تشکیل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی شبه قضایی جهت برخورد قاطع و قانونمند با تخلفات اقتصادی از سال ۱۳۷۳ وارد عرصه اجرایی کشور شد.

حسن پور افزود: این سازمان با تصویب مرجع تشخیص مصلحت نظام تحت نظارت دادگستری در بدنه دولت به کلیه تخلفات دولتی و غیردولتی رسیدگی می کند.

رئیس تعزیرات حکومتی استان گلستان تصریح کرد: این مرجع، پدیده ای نوظهور نیست بلکه از صدر اسلام تاکنون تحت عناوین متفاوت در حکومت های مختلف وجود داشته است.

وی تأکید کرد: در کشور یران بعد از پیروزی انقلاب بحث تعزیرات به معنای اخص شکل گرفت و در ابتدای سال ۶۲ بنا بر درخواست نخست وزیر وقت، اجازه قیمت گذاری کالا و مبارزه با گران فروشی از طرف امام راحل به دولت داده شد.

وی حوزه صلاحیت های این سازمان را چنین برشمرد: رسیدگی به تخلفات صنفی اقتصادی، رسیدگی به تخلفات بهداشتی- دارویی و درمانی و دامپزشکی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تخلفات تعهدات ارزی و بانکی، رسیدگی به تخلفات مرتبط با حقوق مصرف کننده.

حسن پور در خصوص رسیدگی به تخلفات بهداشتی دارویی گفت: این صلاحیت، مصوب سال ۶۷ تشخیص مصلحت نظام است و در بیمارستان ها، درمانگاه ها، مطب های خصوصی و مؤسسات پزشکی وابسته با وزارت بهداشت صورت می گیرد.

رئیس تعزیرات حکومتی استان گلستان با بیان این که رسیدگی به تخلفات قاچاق و ارز مصوب سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: نحوه رسیدگی در سازمان حکومتی به مراجع نظارتی بستگی دارد.

وی گفت: رأی صادره از شعبات تعزیرات حکومتی در مواردی قابل اعتراض است، مثلاً در پرونده صنفی و بهداشتی که جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال باشد.

حسن پور اظهار کرد: اداره کل تعزیرات استان گلستان در سال ۷۷ تأسیس شد و ۶ شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان دارد، در شهرستان بندرترکمن، کردکوی، علی آباد، مینودشت یک شعبه، و در گنبد نیز دو شعبه دارد.

وی ادامه داد: مردم کلاله، مراوه تپه و گالیکش برای رسیدگی به پرونده های خود می توانند به مینودشت، مردم آزادشهر و رامیان به گنبد، مردم آق قلا به گرگان، مردم بندرگز به کردکوی و مردم گمیشان به بندرترکمن مراجعه کنند.

وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده های تجدید نظر در استان انجام می شود جزء پرونده کالا و قاچاق که شعبه آن در تهران است.

امضای تفاهنامه ای با جهادکشاورزی در راستای حمایت از مصرف کننده

رئیس تعزیرات حکومتی استان گلستان اظهار کرد: استان گلستان قطب تولید کالای کشاورزی و دامپروری است و در این زمینه یک برنامه ریزی ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مبادله تفاهم نامه با جهاد کشاورزی استان در زمینه نهاده های کشاورزی، سموم، کود، بذر و برخی از محصولات کشاورزی مانند، گندم، برنج، کلزا، پنبه، جو و برنج انجام شد تا در جهت تضمین سلامت شهروندان و حمایت از حقوق مصرف کننده گام برداشته باشیم.

رئیس تعزیرات حکومتی استان گلستان بیان کرد: برای حمایت از تولیدکننده و عرضه کننده کالا، بر کالاهای تنظیم بازار، مانند میوه های شب عید، برنج و قند و شکر، روغن، مرغ منجمد، گوشت گرم و غیره نظارت جدی می شود و گشتهای مشترک با جهاد کشاورزی داریم.

وی با بیان این که نیمی از جنگل های کشور در استان گلستان است، خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از قاچاق چوب، که حوزه نظارت بر حمل کالای قاچاق برعهده ماست، نشست هایی را با سازمان جنگل ها و مراتع داشتیم و در حدود صلاحیت های خود وارد شدیم.

وی یادآور شد: استان ما از نظر قاچاق، استان مبدأ است و بیشترین پرونده نیز مربوط حمل کالای قاچاق است.

حسن پور گفت: در بحث نظارت بر حفظ سلامت با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاونین ایشان هم اندیشی و تعاملاتی داشتیم.

وی به دو سامانه این سازمان اشاره کرد و گفت: سامانه بازرسی عملکرد و سامانه ۱۳۵ وجود دارد که مردم می توانند شکایات خود را گزارش دهند.

۷۰۳۶ پرونده در سال ۹۶ به اداره شعبات تعزیرات گلستان وارد شد

رئیس تعزیرات حکومتی استان گلستان به نقش رسیدگی کنندگی خود بر صدور حکم و اجرای احکام تأکید کرد و گفت: ما به عنوان یک عنصر پشتیبان نسبت به دستگاه های مختلف هستیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۵، هفت هزار و ۳۶ فرقه پرونده وارده داشتیم که هفت هزار و ۳۲ آن مختومه شد و ۳۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۵۲۴ هزار ریال جزای نقدی به حساب دولت وارد شد.

حسن پور بیان کرد: در هفت ماهه اول امسال نیز، سه هزار و ۸۱۶ پرونده واره و سه هزار و ۷۶۷ مختومه و ۵۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون و ۵۸۸ هزار ریال جزای نقدی دریافت شد.

وی تخلفات پرتکرار کالا و خدمات در سال ۹۶ را چنین عنوان کرد: عدم رعایت مقررات نظام صنفی ۲۰۲ پرونده، تقلب در کسب ۱۰۲ فقره، گران فروشی ۲۴۵ فقره، عدم ارائه فاکتور خرید ۳۱۰ مورد، عدم صدور فاکتور ۱۰۶ مورد، کم فروشی ۱۲۱، و عدم درج قیمت ۷۹۰ مورد از تخلفات پرتکرار در استان هستند.

رئیس تعزیرات حکومتی استان گلستان ادامه داد: حمل و نقل کالای قاچاق ۲۶۵ مورد که بیش از ۱۷۰ مورد آن برای قاچاق چوب و عرضه کالای قاچاق نیز ۸۱ مورد بوده است.

حسن پور با یادآوری این که قاچاق چوب پرتخلف ترین پرونده در استان است، ادامه داد: لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی و موبایل در دسته های دوم و سوم قرار دارند.

رئیس تعزیرات حکومتی استان گلستان به پرونده های تخلف در حوزه بهداشت نیز گریزی زد و بیان کرد: ۶۸۳ مورد در عدم رعایت بهداشت محیط، ۱۶۳ مورد در کالاهای غیربهداشتی و ۱۰ مورد نیز در دریافت اضافه از نرخ درمان داشتیم.

وی بیان کرد: در مجازات کالای قاچاق، ۴۹۶ مورد ضبط کالا (چوب، لوازم بهداشتی و تلفن همراه) داشتیم و ۷ مورد کالا نیز معدوم شد که لوازم آرایشی و بهداشتی، دخانیات و مواد غذایی سریع الفساد را شامل می شود.

در ادامه رضا خطیری معاون اداری- مالی تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: در راستای سیاست دستگاه کلان قضایی ما مکلف شدیم در حوزه برنامه ها و سیاست های پیشگیرانه وارد شویم.

خطیری افزود: گشت های مشترک با جهاد کشاورزی نیز در راستای همین سیاست بوده است و ما فقط به دنبال برخورد نیستیم بلکه سالم سازی بازار در حوزه اقتصاد و حمایت از تولید کننده و اشتغال را نیز مد نظر داریم.