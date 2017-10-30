به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نکیسا ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روستای کوهستانی و صعبالعبور تنگ نخل بخش آبدان، در دیدار با اهالی روستا در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.
مدیرکل روستایی وامور شوراهای استانداری بوشهر در این بازدید اظهار داشت: روستاهای استان بوشهر ظرفیت فراوانی در عرصه های اقتصادی و اشتغال و گردشگری دارد.
نکیسا ابراز امیدواری کرد که بتوانند با نگاه ویژهای که دولت تدبیر و امید به روستاها دارد؛ مشکلات این روستا نیز که مهمترین آنها راه عبور و مرور مناسب و برق رسانی است، نیز حل شود.
بخشدار آبدان نیز گفت: کارهای خوبی در سطح روستاهای بخش آبدان انجام گرفته است.
مسعود تنگستانی بیان داشت: باعنایت فرماندار شهرستان و مدیرکل روستاها کار برق کشی این روستا در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هدف ما خدمترسانی بیمنت به مردم روستاها است.
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