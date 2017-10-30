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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۰۸

مدیر کل امور روستایی بوشهر:

تلاش ویژه‌ای برای توسعه روستاهای استان بوشهر داریم

تلاش ویژه‌ای برای توسعه روستاهای استان بوشهر داریم

بوشهر - مدیرکل روستایی و امور شوراهای استانداری بوشهر گفت: دولت تدبیر و امید توجهی ویژه به روستاها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نکیسا ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روستای کوهستانی و صعب‌العبور تنگ نخل بخش آبدان، در دیدار با اهالی  روستا در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

مدیرکل روستایی وامور شوراهای استانداری بوشهر در این بازدید اظهار داشت: روستاهای استان بوشهر ظرفیت فراوانی در عرصه های اقتصادی و اشتغال و گردشگری دارد.

نکیسا ابراز امیدواری کرد که بتوانند با نگاه ویژه‌ای که دولت تدبیر و امید به روستاها دارد؛ مشکلات این روستا نیز که مهمترین آنها راه عبور و مرور مناسب و برق رسانی است، نیز حل شود.

بخشدار آبدان نیز گفت: کارهای خوبی در سطح روستاهای بخش آبدان انجام  گرفته است.

مسعود تنگستانی بیان داشت: باعنایت فرماندار شهرستان و مدیرکل روستاها کار برق کشی این روستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هدف ما خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم روستاها است.

کد مطلب 4129474

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