به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نکیسا ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روستای کوهستانی و صعب‌العبور تنگ نخل بخش آبدان، در دیدار با اهالی روستا در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

مدیرکل روستایی وامور شوراهای استانداری بوشهر در این بازدید اظهار داشت: روستاهای استان بوشهر ظرفیت فراوانی در عرصه های اقتصادی و اشتغال و گردشگری دارد.

نکیسا ابراز امیدواری کرد که بتوانند با نگاه ویژه‌ای که دولت تدبیر و امید به روستاها دارد؛ مشکلات این روستا نیز که مهمترین آنها راه عبور و مرور مناسب و برق رسانی است، نیز حل شود.

بخشدار آبدان نیز گفت: کارهای خوبی در سطح روستاهای بخش آبدان انجام گرفته است.

مسعود تنگستانی بیان داشت: باعنایت فرماندار شهرستان و مدیرکل روستاها کار برق کشی این روستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هدف ما خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم روستاها است.