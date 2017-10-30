پروژه توسعه منبع آب شرب دانشگاه شهرکرد ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شایان شاه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نسبت کارکنان غیرهیئت علمی به اعضای هیئت علمی، اظهار داشت: در سال ۹۶ این نسبت ۰.۹۳ درصد و در سال گذشته یک درصد و همچنین در سال جاری نسبت جمع اعتبارات هزینه ای به تعداد کل دانشجویان حدود ۳۴.۱۳ میلیون ریال و در سال گذشته این رقم ۱۶.۵۱ میلیون ریال بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: نسبت درآمد اختصاصی محقق شده به تعداد اعضای هیات علمی در سالجاری ۱۷۳ میلیون ریال و این نسبت در مقایسه با سال گذشته ۹.۹۵ میلیون ریال افزایش داشته است.

شاه محمدی تاکید کرد: سال گذشته نسبت هزینه فرصت های مطالعاتی انجام شده به تعداد اعضای هیئت علمی استادیار و بالاتر ۹.۷۳ میلیون ریال بوده که این رقم در سالجاری به ۱۶.۹۴ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

پنجره های دانشکده های دانشگاه شهرکرد تعویض می شوند

رئیس دانشگاه شهرکرد عنوان کرد: برای اجرای پروژه اصلاح شبکه آب و توسعه منبع آب شرب دانشگاه اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیون ریال پیش بینی شده که در حال حاضر با پرداخت چهار هزار میلیون ریال ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

شاه محمدی با بیان اینکه برای اجرا و تکمیل پروژه تعویض پوشش سقف ها و تعویض پنجره ها به دو جداره به هشت هزار میلیون ریال اعتبار نیاز است، افزود: تاکنون با تحقق چهار هزار میلیون ریال این پروژه میزان ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.