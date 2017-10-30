دید افقی در نواحی مرزی استان کرمانشاه به شدت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، توفان گرد و غباری تشکیل شده بر روی کشور سوریه و عراق، امروز وارد استان کرمانشاه شد و دید نواحی مرزی را کاهش داد.

هم اکنون دید افقی اکنون در نواحی مرزی استان کرمانشاه، از جمله قصرشیرین و سومار از ۱۰ هزار متر به سه تا چهار هزار متر رسیده است.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، این توده از مرزهای غربی وارد کرمانشاه شده و به تدریج سایر نقاط استان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

براساس پیش بینی سازمان هواشناسی، با وجود این توده گرد و غبار دید افقی در نواحی مرزی به زیر هزار متر هم می رسد و در شهر کرمانشاه نیز کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

عمده این توده گرد و غبار مربوط به امروز است و نهایتا تا اوایل و یا اواسط فردا از استان عبور خواهد کرد.