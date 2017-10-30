  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۱۲

به دنبال ورود توده گرد و غبار به کرمانشاه؛

دید افقی در نواحی مرزی استان کرمانشاه به شدت کاهش یافت

دید افقی در نواحی مرزی استان کرمانشاه به شدت کاهش یافت

کرمانشاه- ورود توفان به استان کرمانشاه سبب کاهش دید در نواحی مرزی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، توفان گرد و غباری تشکیل شده بر روی کشور سوریه و عراق، امروز وارد استان کرمانشاه شد و دید نواحی مرزی را کاهش داد.

 هم اکنون دید افقی اکنون در نواحی مرزی استان کرمانشاه، از جمله قصرشیرین و سومار از ۱۰ هزار متر به سه تا چهار هزار متر رسیده است. 

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، این توده از مرزهای غربی وارد کرمانشاه شده و به تدریج سایر نقاط استان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

براساس پیش بینی سازمان هواشناسی، با وجود این توده گرد و غبار دید افقی در نواحی مرزی به زیر هزار متر هم می رسد و در شهر کرمانشاه نیز کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

عمده این توده گرد و غبار مربوط به امروز است و نهایتا تا اوایل و یا اواسط فردا از استان عبور خواهد کرد. 

کد مطلب 4129487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها