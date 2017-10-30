وقف های جدید براساس نیازهای روز جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، حجت الاسلام والمسلمین منصور هاشمی در جمع نمازگزاران روستای بازگ دیهوک با بیان اینکه اوقاف دستگاهی با فعالیت های فرهنگی متعدد است، اظهار داشت: اوقاف به عنوان متولی و امین موقوفات تابع اجرای نیات واقفین خیر اندیش است.

وی ادامه داد: اوقاف در امر موقوفات یک دستگاه نظارتی است که با شرایطی که شرع مقدس تکلیف کرده، نیت وقف باید در همان جهتی که واقف تعیین می کند مصرف شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی به وظایف اوقاف بر ترویج حوزه های مختلف اجتماعی وقف اشاره کرد و افزود: وقف بر حوزه بهداشت و درمان یکی از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری بوده و است.

حجت الاسلام هاشمی با بیان اینکه وقف یکی از سنت های مهم و مورد تأکید و توصیه دین مبین اسلام است، گفت: آشنا کردن مردم با ارزش و ثواب وقف، چگونه وقف کردن، شناخت نیازهای روز و وقف بر اساس آن نیازها و تعامل با وقف را بسیار مهم در ترویج این سنت حسنه دانست.

وقف کردن، تنها برای افراد پولدار نیست

وی پردازش اهمیت و جایگاه وقف در اسلام و رفع این تصور از اذهان که وقف، محدود و تنها برای افراد پولدار نیست را بسیار مهم دانست و افزود: مردم باید بدانند که سنت وقف دارای آداب و اصولی است که این آداب و اصول به معنای دست و پاگیر بودن وقف نیست.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به فرمایش رهبری مبنی بر «وقف، یک نهاد ممتاز دینی است» تأکید کرد: با این تعریف باید گرایش و علاقه مردم به وقف بیشتر شود که راه آن، تبیین و ترسیم زوایای مختلف وقف است.