وزارت نفت پیگیر علل حادثه پالایشگاه تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مجیدی روز دوشنبه با حضور در شهرستان چرداول و منطقه بیجنوند با خانواده های داغدار حادثه پالایشگاه تهران دیدار کرد.

وی در این مراسم با ابلاغ پیام تسلیت وزیر نفت با این خانواده ها اظهار کرد: خانواده بزرگ صنعت نفت با توجه به سختی کار و فعالیت در بدترین شرایط ولی استوار و پاربرجا به حرکت خود ادامه داده و منشا آثار بسیار ارزشمندی برای ایران اسلامی شده اند.

وی یادآور شد: کارکنان صنعت نفت پیش و پس از انقلاب در حمایت از نظام رشادت ها داشتند و در دوران جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی نیز بزرگ ترین پشتوانه برای حرکت اقتصادی کشور بودند.

مشاور وزیر نفت تاکید کرد: مجاهدت های کارکنان این وزارتخانه که این ۶ جان باخته حادثه پالایشگاه تهران جزو متعهدترین و بهترین نیروهای این مجموعه هستند باعث عزت و سربلندی ایران اسلامی شده است.

مجیدی ادامه داد: پس از این حادثه وزارت نفت بر پیگیری علل حادثه و رفع مشکلات آنان اهتمام دارد و یقین داشته باشید حقوق آنان و مرتفع کردن وضعیت معیشتی و اقتصادی جان باختگان عرصه صنعت پالایشگاه از اولویت این وزارتخانه است.

وی گفت: رایزنی لازم برای استخدام یکی از اعضای این خانواده ها در صنعت نفت کوچکترین کار ممکن برای تسلی بازماندگان است.

در حادثه آتش سوزی پالایشگاه پتروشیمی شهید تندگویان تهران در جمعه هفته گذشته ۶ نفر شهید و ۲ نفر زخمی شدند که هر ۶ نفر متعلق به شهرستان چرداول استان ایلام بودند.