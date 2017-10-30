لغو پروازهای بغداد و نجف/ وضعیت تا امشب ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفرزاده در سخنانی با اشاره به اینکه پروازهایی که به فرودگاه نجف و بغداد انجام می شود، دیشب و امروز به خاطر وضعیت بد آب و هوایی یا لغو شدند یا با تاخیر زیاد انجام شدند، اظهار داشت: علت هم وضعیت بد جوی و نداشتن دید کافی خلبان است.

وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری ناظر بر انجام پروازها است و یکی از شرایط بسیار مهم این است که خلبان دید کافی را داشته باشد و اگر این امر میسر نباشد پرواز نمی کند، تصریح کرد: شرکت های هواپیمایی درصدد هستند پروازهایشان را انجام دهند چون برای هر فروند هواپیما برنامه ریزی شده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه شرکت های هواپیمایی خودشان وضعیت فرودگاه های نجف و بغداد را بررسی می کنند و به محض اینکه امکان از سرگیری پروازها باشد، پروازها برقرار می شود، افزود: در حال حاضر اطلاعی نیست که وضعیت هوا خوب شده باشد.

جعفر زاده با اشاره به اینکه دائما وضعیت رصد می شود چون تاخیر در زمان این پروازها ممکن است به پروازهای دیگر هم سرایت کند، افزود: احتمال می دهیم تا شب وضعیت لغو و تاخیر پروازها را داشته باشیم.

وی یادآور شد: امشب هم شاید خیلی وضعیت مناسب نشود ولی امیدوار هستیم.