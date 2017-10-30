همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرکرد برگزار می شود

عبدالرحمان قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همایش بزرگ پیاده روی در شهرکرد برگزار می شود، اظهار داشت: این همایش بزرگ پیاده روی روز جمعه در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این همایش پیاده روی با هدف توسعه فرهنگ ورزش در جامعه و ایجاد روحیه نشاط در جامعه برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این همایش پیاده روی از گلزار شهدای شهرکرد آغاز می شود و در خیابان آیت الله کاشانی شهرکرد ادامه می یابد و اختتامیه این جشنواره در بوستان ملت شهرکرد برگزار می شود.

برپایی ایستگاه های سلامت در شهرکرد

وی اظهار داشت: با تمهیدات انجام شده این همایش پیاده روی خانوادگی به صورت زنده از سوی صدا و سیما پخش خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ایجاد ایستگاه های سلامت در این همایش پیاده روی از مهمترین برنامه های در نظر گرفته شده برای این همایش پیاده روی خانوادگی است.