  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرکرد برگزار می شود

شهرکرد- مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرکرد خبر داد.

عبدالرحمان قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همایش بزرگ پیاده روی در شهرکرد برگزار می شود، اظهار داشت: این همایش بزرگ پیاده روی روز جمعه در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این همایش پیاده روی با هدف توسعه فرهنگ ورزش در جامعه و ایجاد روحیه نشاط در جامعه برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این همایش پیاده روی از گلزار شهدای شهرکرد آغاز می شود و در خیابان آیت الله کاشانی شهرکرد ادامه می یابد  و اختتامیه این جشنواره در بوستان ملت شهرکرد برگزار می شود.

برپایی ایستگاه های سلامت در شهرکرد

وی اظهار داشت: با تمهیدات انجام شده این همایش پیاده روی خانوادگی به صورت زنده از سوی صدا و سیما پخش خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ایجاد ایستگاه های سلامت در این همایش پیاده روی از مهمترین برنامه های در نظر گرفته شده برای این همایش پیاده روی خانوادگی است.

کد مطلب 4129510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها