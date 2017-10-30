پارلمان کاتالونیا با تصمیم دولت اسپانیا درباره انحلال موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «یورو آبزرور»، رئیس پارلمان کاتالونیا اعلام کرد که تصمیم دولت اسپانیا مبنی بر انحلال پارلمان این منطقه را پذیرفته است.

بر این اساس، منابع آگاه در این باره اعلام کردند که به دلیل انحلال پارلمان، «کارمه فورکادل» (Carme Forcadell) رئیس پارلمان کاتالونیا جلسه فردا سه شنبه را نیز لغو کرده است.

لازم به ذکر است، پس از آنکه سه روز پیش پارلمان کاتالونیا قطعنامه استقلال از مادرید را به تصویب رساند، مجلس سنای اسپانیا نیز با رأی به فعال‌سازی ماده ۱۵۵ قانون اساسی، خودمختاری این منطقه را سلب کرد؛ تحولاتی که به تنش ها میان دولت مرکزی مادرید و کاتالونیا را وارد مرحله جدیدی کرد.