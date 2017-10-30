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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

امیر کویت استعفای کابینه «جابر الصباح» را پذیرفت

امیر کویت استعفای کابینه «جابر الصباح» را پذیرفت

«صباح الأحمد جابر الصباح» امیر کویت استعفای کابینه «جابر الصباح» را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، استعفای کابینه «جابر الصباح» در کویت مورد قبول «صباح الأحمد جابر الصباح» امیر این کشور قرار گرفت. 

استعفای دولت کویت در آستانه برگزاری جلسه مجلس امت این کشور که قرار بود درباره رای اعتماد به شیخ محمد عبدالله المبارک الصباح وزیر مشاور در امور کابینه تصمیم گیری کند، رخ داد.

شایان ذکر است که مجلس امت کویت نقش زیادی در عملیات قانونگذاری و نظارت بر دولت دارد اما در این کشور امیر در تصمیمات مهم حرف اول را می زند و این تجربه دموکراسی در کویت در میان دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس تجربه مهمی است.

کد مطلب 4129522

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