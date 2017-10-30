خواص جامعه نقش مهمی در سعادت یا گمراهی مردم دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از پاسداران با بیان اینکه جامعه اسلامی نباید در برابر دشمنان ساکت باشد، بر حفظ و آمادگی و جهاد در برابر دشمنان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قرآن، مسلمانان را به مبارزه و جهاد علیه معاندین دعوت می‌کند اظهار داشت: در شرایطی قرار داریم که دشمن برای نفوذ و توطئه علیه اسلام و انقلاب برنامه‌های وسیعی را درحال اجرا کردن دارد؛ برای همین لازم است شناخت درستی از برنامه‌های اشرار داشته باشیم تا بتوانیم در موقع مناسب موضع گیری لازم را انجام دهیم.

استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه نباید در مقابل اقدامات خبیثانه دشمنان ساکت بود و خنده برلب داشت، اظهار داشت: در طول تاریخ اسلام، دشمنانه به صورت‌های مختلف به دنبال از بین بردن دین و ارزشهای اخلاقی بودند، ولی خدای متعال نخواست این برنامه‌های به ثمر بنشیند.

وی با بیان اینکه بعضی افراد به بهانه‌های مختلف از مبارزه با دشمنان عقب نشینی کرده‌اند و در جهادی که پیامبر(ص) آنها را دعوت کرده بود شرکت نکرده بودند، افزود: قطعا عدم شرکت در جهاد عواقب بدی را برای آنها به همراه داشته و از جمله عقوبت این بود، صف آنها از صف مسلمانان جدا شده و راه گمراهی را در پیش گرفتند.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه در زمان صدراسلام خواصی چون طلحه و زبیر به دلیل وابستگی به دنیا از ولیّ خدا جدا شدند و جنگ جمل را به راه انداختند، گفت: نقش خواص امت در حمایت از ولیّ خدا بسیار مهم است، اگر این دسته از افراد در حمایت از دین درصحنه باشند مردم هم خواهند بود و اگر در میدان و حمایت از دین نباشند اسلام خسارت‌های زیادی خواهند دید.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی هم دین از این دست خواص امت خسارت‌های زیادی دیده و حتی معتقدند، نباید مرگ بر آمریکا گفت، اظهار داشت: دین همیشه از دست این تیپ آدمها، یعنی خشک مقدس‌ها، ضربات جبران ناپذیری دیده است.