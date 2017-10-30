بیش از ۲۲۰ هزار زائر از مرزهای خوزستان عبور کردند

غلامرضا شریعتی در گفت و گو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: خوشبختانه تردد زائران روان است و مشکل خاصی نیست؛ زیرساخت های لازم برای تردد زائران فراهم شده و تمام تلاش خود را برای میزبانی هرچه بهتر از آنها به کار گرفته ایم.

وی افزود: در حال حاضر نیز زائران به صورت مستمر در هر دو مرز تردد دارند و تا شب گذشته بیش از ۲۲۰ هزار زائران از مرز شلمچه و چذابه عبور کردند.

استاندار خوزستان در ارتباط با تردد کامیون ها از مرزهای شلمچه و چذابه نیز گفت: عراق دیگر ورود کامیون های تجاری البته به غیر از کامیون های حامل خوراکی و تره بار را نمی پذیرد.

شریعتی در ادامه بیان کرد: فرمانداران برنامه ریزی می کنند تا در اوایل روز و صبح زود کامیون ها از مرزهای استان خارج شوند که برای زائران هم مشکلی پیش نیاید.

وی در پایان توصیه کرد: همه تمهیدات برای پذیرایی از زائران حسینی و خدمت رسانی به آنها فراهم شده و تنها توصیه ای که به آنها داریم این است که بدون ویزا به مرز مراجعه نکنند.