۳۸۶ نقطه در استان زنجان به شبکه دولت متصل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ پریسا فتحعلی بیگلو در جلسه بررسی وضعیت شبکه دولت در شهرهای استان زنجان، افزود: تاکنون ۳۸۶ نقطه در استان زنجان به شبکه دولت متصل شده اند و ۲۳۹ نقطه جدید نیز پیرو اعلام سازمان بازرسی کل کشور باید حداکثر تا یک ماه آینده به شبکه دولت متصل شوند.

فتحعلی بیگلو با اشاره به برقراری ارتباط بین کاربران در سیستم اتوماسیون اداری در سطح استان و مکاتبه آنها، افزود: در این اتوماسیون احتیاج به ایجاد ایمیل وجود دارد و در صورت عدم ایجاد ایمیل، ارتباط فقط در محدوده استان انجام می شود.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری زنجان با بیان اینکه پروژه اتصال به شبکه دولت، باید از اولویت های اصلی دستگاه های اجرایی باشد، گفت: تاکید دفتر ریاست جمهوری، بر این است که همه بخش های خصوصی که در جلسات شورای اداری استان ها شرکت می کنند، باید به شبکه دولت متصل شوند.

فتحعلی بیگلو تصریح کرد: باید به فرمانداری ها و همه دستگاه های اجرایی استان اعلام شود که به هیچ وجه، نامه ها و دعوتنامه های اداری و رسمی را به شکل دستی ارسال نکنند و برای ارسال آن، به شبکه دولت متصل شوند و البته باید در این زمینه، آموزش های لازم به اعضای شورای اداری هر شهرستان ارائه شود.

وی ادامه داد: از همه دستگاه های دولتی استان درخواست می شود علت عدم اتصال خود به شبکه دولت را به صورت مکتوب به نهادهای مسئول اعلام کنند تا سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به تعیین تکلیف دستگاه هایی که در این راستا، همکاری لازم را نداشته اند، اقدام کند.

فتحعلی بیگلو خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از بین رفتن اطلاعات و مبارزه با بدافزارها در این شبکه، آنتی ویروس سرورها باید به روز رسانی شود و همچنین همه نامه های که در شبکه دولت اسکن و بارگذاری می شود.