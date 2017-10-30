به گزارش خبرگزاری مهر، «دِیلی استار» از پرواز ۲ فروند بمب افکن هستهای «Tu-۹۵» روسیه بر فراز دریای ژاپن و در نزدیکی کره شمالی خبر داد.
بر اساس اعلام این رسانه، جنگنده های ژاپنی پس از این اقدام برای رهگیری ۲ بمب افکن هستهای «Tu-۹۵» روسیه به پرواز درآمدند.
این در حالیست که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، بمب افکن های «Tu-۹۵» روسیه را «خرس» توصیف کرده و آن ها را در رده بمب افکن های راهبردی ۴ موتوره قلمداد می کند.
این بمب افکن ها قادرند بمب هائی تا ۱۶/۵ تُن را حمل کرده و از زمان اوج گیری جنگ سرد در اختیار نیروی هوائی روسیه بوده اند.
لازم به ذکر است، اقدامات تحریک آمیز آمریکا در شبه جزیره کره چندی است تنش ها در این منطقه را افزایش داداه است.
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