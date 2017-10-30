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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

تولید تبلت و گوشی کودک و نوجوان انارستان همراه اول

تولید تبلت و گوشی کودک و نوجوان انارستان همراه اول

توافق نامه تولید داخلی ۵۰۰ هزار تبلت و گوشی کودک و نوجوان با نام انارستان امضا شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، توافقنامه تولید ۵۰۰ هزار تبلت و تلفن همراه ویژه کودکان و نوجوانان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل همراه اول و استاندار خوزستان در شرکت جی ال ایکس، در خرمشهر امضا شد.

از ویژگی‌ های این محصولات که با هدف رفع دغدغه والدین برای حضور فرزندانشان در فضای مجازی طراحی و تولید می ‌شود، می ‌توان به امکان نظارت خانواده ها و تأمین انواع برنامک‌ و محتوای جذاب و مورد نیاز کودک و نوجوان اشاره کرد.

محمدجواد آذری جهرمی در این مراسم گفت: این خط تولید با استفاده از ظرفیت ‌های موجود کشور و با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و با سیستم‌ عامل بومی و امن، به دست متخصصان ایرانی شروع به فعالیت کرد و با اولین محصول تولیدی، یک انقلاب بزرگ در فضای مجازی سالم و یک بازار بزرگ اقتصادی اتفاق می افتد.

بنا بر اعلام، برای اولین بار در کشور، فروش این دستگاه ها با هماهنگی همراه اول، در قالب فروش اقساطی، آسان و بدون ضامن برای خطوط دائمی معتبر ایجاد شده است تا تمامی اقشار  بتوانند به راحتی دستگاه خود را خریداری کنند. تبلت ها طوری برنامه ریزی و تنظیم شده اند که با سیم کارت های انارستانی و همراه اول کار کنند.

سیم‌کارت انارستان، سیم‌کارت اعتباری رایگانی است که از طریق همراه اول برای مجموعه کودکان، نوجوانان و جوانان (سنین ۶ الی ۱۸ سال) ایرانی و پاسخ به نیازها و خواسته‌های آنها طراحی شده و برای اولین بار در کشور عرضه می ‌شود. این سیم‌کارت ضمن پوشش دادن تمامی نیازهای مکالمه و پیامک این گروه سنی، امکان استفاده از فضای اینترنتی سالم، امن و پرسرعت، با بسته‌های متنوع، متناسب با سن آنها را فراهم می‌کند. از طریق این سیم‌کارت امکان اتصال به دنیای بزرگی از برنامه ‌های جذاب و مفید فراهم می‌ شود.

شایان ذکر است همراه اول در راستای تولید داخلی، از سال گذشته از شرکت جی ال ایکس به عنوان تولیدکننده داخلی حمایت کرده است.

کد مطلب 4129541

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