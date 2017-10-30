تولید تبلت و گوشی کودک و نوجوان انارستان همراه اول

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، توافقنامه تولید ۵۰۰ هزار تبلت و تلفن همراه ویژه کودکان و نوجوانان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل همراه اول و استاندار خوزستان در شرکت جی ال ایکس، در خرمشهر امضا شد.

از ویژگی‌ های این محصولات که با هدف رفع دغدغه والدین برای حضور فرزندانشان در فضای مجازی طراحی و تولید می ‌شود، می ‌توان به امکان نظارت خانواده ها و تأمین انواع برنامک‌ و محتوای جذاب و مورد نیاز کودک و نوجوان اشاره کرد.

محمدجواد آذری جهرمی در این مراسم گفت: این خط تولید با استفاده از ظرفیت ‌های موجود کشور و با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و با سیستم‌ عامل بومی و امن، به دست متخصصان ایرانی شروع به فعالیت کرد و با اولین محصول تولیدی، یک انقلاب بزرگ در فضای مجازی سالم و یک بازار بزرگ اقتصادی اتفاق می افتد.

بنا بر اعلام، برای اولین بار در کشور، فروش این دستگاه ها با هماهنگی همراه اول، در قالب فروش اقساطی، آسان و بدون ضامن برای خطوط دائمی معتبر ایجاد شده است تا تمامی اقشار بتوانند به راحتی دستگاه خود را خریداری کنند. تبلت ها طوری برنامه ریزی و تنظیم شده اند که با سیم کارت های انارستانی و همراه اول کار کنند.

سیم‌کارت انارستان، سیم‌کارت اعتباری رایگانی است که از طریق همراه اول برای مجموعه کودکان، نوجوانان و جوانان (سنین ۶ الی ۱۸ سال) ایرانی و پاسخ به نیازها و خواسته‌های آنها طراحی شده و برای اولین بار در کشور عرضه می ‌شود. این سیم‌کارت ضمن پوشش دادن تمامی نیازهای مکالمه و پیامک این گروه سنی، امکان استفاده از فضای اینترنتی سالم، امن و پرسرعت، با بسته‌های متنوع، متناسب با سن آنها را فراهم می‌کند. از طریق این سیم‌کارت امکان اتصال به دنیای بزرگی از برنامه ‌های جذاب و مفید فراهم می‌ شود.

شایان ذکر است همراه اول در راستای تولید داخلی، از سال گذشته از شرکت جی ال ایکس به عنوان تولیدکننده داخلی حمایت کرده است.