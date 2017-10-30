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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۴۳

رئیس کمیسیون معماری شورای شهر بوشهر:

مرکز امداد و آتش‌نشانی در محلات جنوبی بوشهر ساخته می‌شود

مرکز امداد و آتش‌نشانی در محلات جنوبی بوشهر ساخته می‌شود

بوشهر - رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بوشهر از واگذاری یک زمین جهت ایجاد یک مرکز امداد و آتش‌نشانی در محلات جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر بوشهر، پویا دولابی اظهار داشت: اگر حتی لقب پایتخت انرژی را برای بوشهر به کار نبریم، باز به ‌عنوان مرکز استان شایسته نیست که شهروندان هنوز از  کوچه‌های خاکی تردد کنند و بایستی این موضوع با سرعت بیشتر پیگیری شود تا در این دوره  دیگر شاهد کوچه های خاکی در شهر بوشهر نباشیم.

وی افزود: در راستای بهسازی خیابان‌ها و معابر محلات جنوبی شرکت عمران و بهسازی بودجه‌ای در راستای کمک به آسفالت معابر این محلات اختصاص داده است که انشاءالله با تخصیص این اعتبار شاهد سرعت بیشتر آسفالت معابر و خیابان‌ها در محلات جنوبی باشیم.

دولابی همچنین از واگذاری یک زمین برای ایجاد یک مرکز امداد و آتش‌نشانی در محلات جنوبی توسط شرکت عمران‌بهسازی و اداره کل راه و شهرسازی خبر داد.

کد مطلب 4129542

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