به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر بوشهر، پویا دولابی اظهار داشت: اگر حتی لقب پایتخت انرژی را برای بوشهر به کار نبریم، باز به ‌عنوان مرکز استان شایسته نیست که شهروندان هنوز از کوچه‌های خاکی تردد کنند و بایستی این موضوع با سرعت بیشتر پیگیری شود تا در این دوره دیگر شاهد کوچه های خاکی در شهر بوشهر نباشیم.

وی افزود: در راستای بهسازی خیابان‌ها و معابر محلات جنوبی شرکت عمران و بهسازی بودجه‌ای در راستای کمک به آسفالت معابر این محلات اختصاص داده است که انشاءالله با تخصیص این اعتبار شاهد سرعت بیشتر آسفالت معابر و خیابان‌ها در محلات جنوبی باشیم.

دولابی همچنین از واگذاری یک زمین برای ایجاد یک مرکز امداد و آتش‌نشانی در محلات جنوبی توسط شرکت عمران‌بهسازی و اداره کل راه و شهرسازی خبر داد.