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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۱۱

فرمانده انتظامی بوشهر خبر داد

کشف محموله مواد مخدر با همکاری پلیس بوشهر و کهگیلویه‌وبویراحمد

کشف محموله مواد مخدر با همکاری پلیس بوشهر و کهگیلویه‌وبویراحمد

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: پلیس بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در یک عملیات مشترک ۹۶ کیلوگرم حشیش را کشف و سرکرده یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سردار خلیل واعظی اظهار داشت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش پنج ماهه و شبانه‌روزی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر که به صورت حرفه‌ای و عمده در امر قاچاق و توزیع مواد مخدر در استان‌های جنوبی کشور فعالیت داشتند شناسایی شدند.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و مستمر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان عوامل باند و نحوه فعالیت اعضای باند مورد بررسی اطلاعاتی قرار گرفت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با گسترش چتر اطلاعاتی مشخص شد سرکرده باند قصد دارد با همکاری همدستان خود با یک دستگاه خودرو سواری سمند محموله مواد مخدر را از استان فارس و از مسیر مواصلاتی استان کهگیلویه و بویر احمد به استان خوزستان انتقال دهد.

سردار واعظی اضافه کرد: با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه و بویر احمد در یک عملیات دقیق و هماهنگ خودرو سمند حامل مواد مخدر در ورودی شهرستان گچساران شناسایی و متوقف شد.

رئیس پلیس استان بوشهر با بیان اینکه در بازرسی ماموران از خودروی توقیفی ۹۶ کیلو گرم حشیش کشف شده است گفت: در همین راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. 

کد مطلب 4129550

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