عشق به حسین(ع) تا ابد جوشش دارد/ اربعین نمایش قدرت پیروان اهل بیت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسگر در سخنانی با اشاره به اینکه بررسی واژه زیارت دو نکته مهم و اساسی را مشخص می کند، اظهار کرد: زیارت به معنای این بوده که شخصیتی که زیارت می شود گرامیداشته شده و به عظمت او اعتراف کرده و با او انس بگیریم.

وی با بیان اینکه در زیارت اربعین بخشی از اهداف امام حسین (ع) بیان شده است، افزود: نجات بشریت از جهل، گمراهی و و سرگردانی هدف امام حسین (ع) بوده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه فلسفه انقلاب اسلامی ایران نیز همین هدف امام حسین (ع) بوده است، گفت: انقلاب تلاش کرد مستضعفین جهان را از خواب غفلت بیدار کرده و در برابر مستکبران جهان قرار داده و از حق و فضلیت دفاع کند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که در زیارت مطرح شده انس است، خاطرنشان کرد: اگر کسی خداوند در او اراده کند که خیر و خوبی قرار دهد، خداوند در دل این فرد علاقه شدید نسبت به امام حسین (ع) و زیارت او قرار می دهد.

حجت الاسلام قاضی عسگر با بیان اینکه براساس روایات تا ابد جوشش عشق حسین (ع) در قلب ها وجود دارد، تصریح کرد: زائران باید در طول زیارت الهام بگیرند، تمامی حرف های زیارت اربعین و زیارت امام حسین (ع) الهاماتی بوده که برای زائران به همراه دارد.

وی در ادامه تأکید کرد: شعائری که در اربعین به دنبال آن هستیم، اقامه نماز، مقابله با ظلم، امربه معروف و نهی ازمنکر بوده تا بتوانیم به یک جامعه نمونه اسلامی دست یابیم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه پیاده روی اربعین سبب تقویت دین داری و توسعه صفات برجسته در انسان می شود، یادآورشد: در طول این مراسم دیده می شود که افرادی از زائران بدون اینکه هیچ شناختی داشته باشند به عشق امام حسین (ع) پذیرایی می کنند.

وی پیاده روی اربعین را رسانه ای برای مکتب اهل بیت (ع) و محبان آنها برشمرد و گفت: حرکت پیاده روی اربعین نمایش قدرت پیروان اهل بیت (ع) است که سبب افزایش سطح آگاهی مردم شده تا به توسعه وحدت برسند.