سیف: خدمات بانکها شفاف نیست/ مصرف کنندگان خرد در اولویت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در مراسم تقدیر از طرح ضربتی وام ازدواج که از ابتدای مردادماه امسال آغاز شد، گفت: متاسفانه نوع خدماتی که بانکها به جامعه عرضه می کنند در کشور ما مبهم است و شفاف نیست.

وی با بیان اینکه بانکها امور منابع خرد را عموما به واحدهای بزرگ تولیدی اختصاص داده اند افزود: این در حالی است که در دنیا بانکها وام های خرد به مصرف کننده می دهند و این مصرف کنندگان هستند که با خرید خود، تولید کننده را حمایت می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه در این زمینه دستورالعمل ها و بخشنامه هایی را برای شبکه بانکی کشور طی سالهای گذشته ابلاغ کردیم، تصریح کرد: انتظار ما این است که بخش عمده خدمات نظام بانکی در جهت ارائه خدمات مصرف کنندگان خرد باشد ضمن اینکه تولید کننده ای در این فرایند موفق خواهد بود که بتواند مصرف کننده بیشتری را جذب کند.

سیف با تاکید بر اینکه باید در زمینه ارائه این نوع خدمات عنایت بیشتری از سوی مدیران شبکه بانکی صورت داده شود، گفت: یکی از این دستورالعمل ها صدور کارت های اعتباری پرداخت تسهیلات به پشتوانه یارانه نقدی مردم بود که می تواند شرایط تسهیل این نوع خدمات را فراهم کند.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج که از ابتدای مرداد امسال آغاز شد، گفت: به طور هفتگی در جریان اجرای طرح بودم و خوشبختانه به صورت خودکار طرح مذکور از سوی بانکها اجرا می شد.

سیف افزود: این سنت حسنه جاریه قرض الحسنه نظام بانکی کشور از برکات قانون بانکداری بدون ربا است که در دنیا معمولا تسهیلات قرض الحسنه جایگاهی ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: وضعیت فعالیت قرض الحسنه از ابتدای اجرا همواره با رشد مواجه بوده و با اطلاع رسانی در این موضوع خوشبختانه علاقمندی و مشارکت مردم در فعالیت های قرض الحسنه و سپرده گذاری نزد بانکها قابل تحسین است.

سیف تاکید کرد: مردم عزیز ما بدانند منابعی که تحت عنوان قرض الحسنه نزد بانکها سپرده گذاری می کنند این فرصت را به دولت و نظام بانکی می دهند تا در امور فعالیت های قرض الحسنه از جمله پرداخت وام ازدواج فعالیت بیشتری داشته باشد.

وی افزود: از هموطنان درخواست می کنیم با مشارکت خود در فعالیت های قرض الحسنه امکان بیشتری را برای ارائه این نوع خدمات برای نظام بانکی فراهم کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از دغدغه های من این است که منابعی که قرار است در سرفصل منابع قرض الحسنه قرار گیرد در اختیار مردم باشد.

سیف تصریح کرد: یکی از شبهاتی که در گذشته در خصوص استفاده از منابع قرض الحسنه وجود داشت این بود که این منابع در بخش های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از اقدامات بانک این بود که منابع قرض الحسنه در فعالیت های قرض الحسنه نیز مطرح شوند.

