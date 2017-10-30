فستیوال نوآوری های صنعت تجهیزات ورزشی و توانبخشی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فستیوال نوآوری های صنعت تجهیزات ورزشی و توانبخشی با حضور فناوران، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برگزار می شود. این فستیوال با هدف ارائه دستاورد ها و ایده ها در زمینه ورزشی و توانبخشی برپا خواهد شد.

به گزارش مهر، در این فستیوال ها اختراعاتی از سوی محققان ارائه و معرفی می شوند تا زمینه تعامل با سرمایه گذاران علاقمند ایجاد شود در صورت حصول توافق و انجام معامله از طریق بازار دارایی فکری، حمایت‌های مادی و معنوی معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری در قالب ارائه تسهیلات وجود خواهد داشت.