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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۱۳

فستیوال نوآوری های صنعت تجهیزات ورزشی و توانبخشی برگزار می شود

فستیوال نوآوری های صنعت تجهیزات ورزشی و توانبخشی برگزار می شود

فستیوال نوآوری های صنعت تجهیزات ورزشی و توانبخشی با هدف ارائه ایده هایی در این زمینه فردا در اتاق بازرگانی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فستیوال نوآوری های صنعت تجهیزات ورزشی و توانبخشی با حضور فناوران، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برگزار می شود. این فستیوال با هدف ارائه دستاورد ها و ایده ها در زمینه ورزشی و توانبخشی برپا خواهد شد.

به گزارش مهر، در این فستیوال ها اختراعاتی از سوی محققان ارائه و معرفی می شوند تا زمینه تعامل با سرمایه گذاران علاقمند ایجاد شود در صورت حصول توافق و انجام معامله از طریق بازار دارایی فکری، حمایت‌های مادی و معنوی معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری در قالب ارائه تسهیلات وجود خواهد داشت.

کد مطلب 4129558

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