به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه دیدار با جاسم بن سیف بن احمد السلیطی، وزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر گفت: خوشبختانه مذاکرات بسیار خوبی در زمنیه های مختلف با وزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر صورت گرفته و در اولین مرحله به بحث پیرامون حوزه حمل و نقل دریایی پرداخته شد.

آخوندی در ادامه با اشاره به این مطلب که دولت قطر در مدت زمان اخیر سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه بنادر انجام داده است، گفت: امکان تجارت بسیار گسترده ای بین ایران و قطر چه در مقاصد ۲ کشور و چه به عنوان ترانزیت به سمت شمال ایران و جنوب قطر وجود دارد و در این راستا، امکان هدف گذاری در این زمینه برای استفاده از کریدور ایران- قطر در جهت توسعه حمل و نقل بین ۲ کشور وجود دارد. با توجه به گفتگوهای انجام شده قرار شد تا یک کمیسیون همکاری مشترک برای ایجاد روابط دوجانبه بین ایران و قطر تشکیل و در مدت کوتاهی امکان استفاده ازاین ظرفیت بسیار گسترده بین ۲ کشور را مورد بررسی قرار دهد.

آخوندی همچنین مسئله حمل و نقل ترکیبی بین بندر و ریل را یکی دیگر از مسائل مورد گفتگو بین ۲ کشور اعلام کرد و افزود: همچنین موارد دیگری از جمله امکان تشکیل شرکت های مختلف در مناطق آزاد و غیر آزاد در زمینه تجارت در ۲ کشور در این جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. خوشبختانه همکاری بسیار گسترده ای بین ۲ کشور در بحث حمل و نقل هوایی وجود دارد، از این جهت در زمینه توسعه همکاری های تجاری بین شرکت های هواپیمایی ایرانی و قطری به گفتگو پرداختیم.

وی در ادامه ضمن ابراز امیدواری نسبت به این رفت و آمدها و روابط موجود بین ۲ کشور که منجر به خلق یک فضای همکاری تجاری ۲ و چند جانبه شود گفت: تلاش داریم تا این روابط باعث استقرار صلح در منطقه شده و در این زمنیه تأثیر عمیقی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با تأکید بر این نکته که هدف گذاری برای تعیین میزان بار جابه جا شده بین بنادر ۲ کشور در ۵ سال آینده یکی از اهداف اصلی ما در این جلسه بود گفت: ما قصد داریم تا جهت تحقق این موضوع سیستم برنامه حمل و نقل منظمی بین بنادر ۲ کشور ایجاد و همچنین تأسیسات لازم برای فعالیت شرکت های تجاری گوناگون در بنادر ایران و قطر را در این مدت فراهم کنیم.

ادامه سرمایه گذاری و همکاری های تجاری با ایران

در ادامه جاسم بن سیف بن احمد السلیطی گفت: ما در جلسه با آخوندی به مذاکره درباره همکاری های تجاری، قراردادهای موجود بین ۲ کشور، روابط حمل و نقلی در زمینه هواپیمایی و حمل و نقل دریایی به گفتگو پرداختیم.

وی در ادامه با اشاره به حضور وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح بندر حمد گفت: در این راستا ما بنا به دعوت وی به ایران آمده و مباحث گسترده تری از جمله حمل و نقل زمینی از طریق ترکمنستان، آذربایجان و بندر امام خمینی را نیز مورد بحث قرار دادیم.

وزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر همچنین با اشاره به مذاکرات صورت گرفته در خصوص ایجاد زمینه مشترک در حوزه حمل و نقلی بیان کرد: بدون شک سرمایه گذاری و همکاری های تجاری ما با کشور ایران در آینده نیز ادامه داشته و محدود نخواهد بود.

این مقام مسئول در پایان ضمن ابراز رضایت از سیستم همکاری ۲ کشور در زمینه هوایی گفت: بدون شک مراقبین پرواز ایرانی در این مدت بسیار خوب عمل کرده و ما از امنیت و ایمنی پروازهای عبوری خود از ایران بسیار راضی بودیم چرا که این کشور تمامی معیارهای جهانی و بین المللی پروازی را در این مدت به خوبی رعایت کرده است.