محمدرضا خباز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از سال گذشته و پس از مراسم پیاده روی اربعین، جلسات برگزاری اربعین امسال را به طور مرتب ادامه دادیم، اظهار داشت: این جلسات به ریاست معاونت سیاسی امنیتی استانداری سمنان و در هر شهرستان به ریاست فرماندار آن شهرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۹ موکب در مراسم اربعین داشتیم، تصریح کرد: امسال این تعداد به ۲۰ موکب افزایش یافته است.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه علاوه بر موکب های داخل عراق، یک موکب هم در مریوان مستقر کرده ایم، افزود: در این موکب روزانه ۵ هزار زائر پذیرایی می شود.

خباز یادآور شد: پیش بینی می شود موکب های سمنان، ۳۰ تا ۳۵ هزار زائر را پذیرایی و اسکان دهند.

وی ادامه داد: مردم سمنان ۴۶۵ میلیون تومان نذر نقدی و ۲.۵ میلیارد تومان اقلام مصرفی از قبیل گوسفند، گندم، برنج، آرد و روغن؛ به پیاده روی اربعین کمک کرده اند.