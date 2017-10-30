۷۰ هزار اسناد دفاع مقدس در مازندران جمع آوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی رستمی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان با اشاره به این که شهدا دارای جاذبه الهی هستند، گفت: شهدا بیرق های رستگاری، فلاح، ایثار، حریت، جوانمردی و خداپرستی هستند.

معاون استاندار افزود: شهدا جان خود را در طبق اخلاص می گذارند و چون شمع می سوزند و با پرتو افشانی، تاریکی ها را به روشنایی بدل می کنند.

وی با بیان این که اقتدار کشور و نظام در گرو زنده نگهداشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، یاد آور شد: همه وظیفه دارند عظمت شهدا و میراث گرانقدر این گلگون کفنان والامقام را به فرزندان خود و نسل های آینده بشناسانند.

یونسی، انجام کارهای فرهنگی در استان در خصوص ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: استان مازندران با برگزاری ۱۵۰۰ یادوراه در سال ۹۵ رتبه نخست کشور در این بخش را کسب نمود.

وی با اشاره به چاپ و تألیف کتاب با موضوع شهدا، جنگ و دفاع مقدس ، جمع آوری بیش از یک میلیون عکس شهدا، بیش از ۷۰ هزار اسناد دفاع مقدس، برگزاری ۱۵۰۰ یادواره شهید، بیش از ده هزار برنامه رادیویی، ۳۵۰۰ ساعت مصاحبه در ارتباط با ایثار و شهادت و دفاع مقدس گفت: این اقدامات شایسته باید تداوم یابد و به سرانجام مطلوب برسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، بر زمینه سازی برای تعمیق ارتباط عموم آحاد جامعه به ویژه نسل جوان با مفاهیم و ارزش های فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و یاد آور شد: از حداکثر ظرفیت ها بویژه توانمندی های دستگاه های فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بهره گیری شود.

یونسی افزود: دستگاه های فرهنگی و تبلیغی، رسانه ها و صدا و سیما نقش مهمی در ابلاغ پیام شهدا به جامعه و ترویج آموزه های شهدا دارند.