غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد ۱۱۲ درصدی کشف مواد مخدر در مناطق آلوده چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر یکی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی به شمار می رود.

وی عنوان کرد: با تلاش های انجام شده ماموران نیروی انتظامی بیش از ۳۹۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در نقاط آلوده چهارمحال و بختیاری کشف شده است.

فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیشترین میزان مواد مخدر کشف شده در جاده های استان کشف شده است، ادامه داد: بیش از ۹۸۰ کیلوگرم مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان کشف و ضبط شد که نسبت به سال ۹۵ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بهره گیری از مشارکت های مردمی در مبارزه با مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی بیان کرد: هم اکنون تمهیدات ویژه برای پاکسازی نقاط آلوده در این استان اندیشیده شده است.

وی اظهار داشت: باید از ظرفیت های مردمی برای مقابله مواد مخدر در این استان استفاده کرد.

فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مواد مخدر زمینه ساز آسیب های اجتماعی در جامعه است، اظهار داشت: بسیاری از خانواده از آسیب ها و زیان های مصرف مواد مخدر بی اطلاع هستند.

وی تاکید کرد: باید تلاش کرد با مواد مخدر مبارزه جدی انجام شود و زیان های مصرف مواد مخدر در جامعه اطلاع رسانی شود.

فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید از ظرفیت رسانه ها برای معرفی زیان های مصرف مواد مخدر در جامعه استفاده کرد.