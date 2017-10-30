آمانو با رئیس روس اتم درخصوص ایران گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که با «الکسی لیخاچوف» مدیر کل شرکت روس اتم دیدار کرده است.

آمانو گفت: در این دیدار در خصوص موضوعاتی همچون انرژی هسته ای و ایران با لیخاچوف، گفتگو کرده است.

وی افزود که با نماینده این شرکت روسی درمورد همکاری های اتمی روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی، بحث و تبادل نظر کرده است و این دیدار بخشی از گفتگوهای منظم بین آژانس و روسیه است.

آمانو از جزئیات این دیدار اطلاعات بیشتری اعلام نکرد.

آمانو چند روز پیش در تهران،با «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران، «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه و «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران دیدار کرد.