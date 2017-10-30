الاسدی: حشد شعبی درگیری با پیشمرگه نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، احمد الاسدی سخنگوی حشد شعبی عراق اعلام کرد: ملت عراق انتظار سخنان دیگری از مسعود بارزانی را داشت. ما لازم است درباره برخی از مواردی که بارزانی در سخنان خود درباره حشد شعبی بر زبان رانده است توضیح بدهیم.

وی افزود: بارزانی بر باقی ماندن نتایج همه پرسی اصرار دارد و منافع کردها و شهروندان اقلیم را نادیده می گیرد. بارزانی حمله نکردن نیروهای شریف پیشمرگه به نیروهای دولت مرکزی و عدم خونریزی را خیانت می داند. تلاش شد که عملیات استقرار در کرکوک مسالمت آمیز باشد و خونی در آن ریخته نشود و این به میزان زیادی حاصل شد. بارزانی عدم خونریزی و اطاعت از فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را خیانت می داند.

الاسدی تاکید کرد: بارزانی گفته است که نیروهای آمریکایی تانکهای آبرامز به تروریستها که به کرکوک و دیگر مناطق یورش بردند داده است و مشخص می شود تانکهای آبرامز متعلق به لشگر نهم ارتش عراق است و اینجا بارزانی ارتش عراق را تروریسم معرفی می کند. حشد شعبی، پلیس و نیروهای مبارزه با تروریسم تانک آبرامز ندارند و این تانکها منحصرا در اختیار ارتش عراق است.

وی بیان کرد: حشد شعبی با نیروهای پیشمرگه در کل عملیات استقرار، درگیری نداشته است و بارزانی فقط بر حشد شعبی تمرکز کرده است گویا که این جنگ میان حشد و پیشمرگه است. در واقع یورش یا حمله رخ نداده است و این فقط اجرای مصوبات پارلمان عراق برای استقرار نیروهای دولت مرکزی بوده است و گواه اینکه حشد شعبی با نیروهای پیشمرگه در کرکوک یا مناطق دیگر درگیر نشده است نیز نبود شهیدان یا زخمی شدگان از حشد شعبی در عملیات کرکوک است.

الاسدی گفت: ارتش و پلیس عراق در معرض حمله قرار گرفتند. نیروهای دولت مرکزی حمله به پیشمرگه نکردند اما حامیان بارزانی به ارتش در مخمور و به نیروهای پلیس در شمال زمار یورش بردند.