بازسازی سینما اندیشه اصفهان در دستور کار حوزه هنری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کاظمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه پردیس سینمایی ساحل اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کلنگ‌زنی پردیس سینمایی ساحل مطابق وعده‌های موسسه بهمن سبز، امروز با مشارکت و همیاری مسئولان شورای شهر و شهردار اصفهان رقم خورد.

وی با بیان اینکه پردیس سینمایی ساحل به احتمال قوی پیش از نوروز ۹۷ افتتاح می‌شود، افزود: این مجموعه سینمایی با هزینه‌ای بالغ بر پنج میلیارد تومان به عنوان دومین پردیس سینمایی اصفهان ساخته می‌شود.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری با اشاره به اینکه سینما ساحل قدمت ۵۰ ساله دارد، تاکید کرد: ساخت سینماهای تک سالنه در تمام دنیا منسوخ شده است و بر این اساس سینماهای حوزه هنری نیز به شکل چندسالنه و پردیس سینمایی ساخته می‌شود.

بهره‌برداری از پردیس سینمایی ساحل در ۵ ماه آینده

کاظمی اضافه کرد: مدت زمان در نظر گرفته شده برای بهره‌برداری از پروژه پردیس سینمایی ساحل ۵ ماه است و امیدواریم با همکاری حوزه هنری، موسسه بهمن سبز، موسسه سیمای شهر و شهرداری اصفهان اواخر سال ۹۶ و یا نیمه اول فروردین ماه ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تاکید کرد: بازسازی سینما اندیشه پروژه بعدی این موسسه در راستای بازسازی سینماهای حوزه هنری به شکل پردیس‌های سینمایی و سینماهای چندسالنه است.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوقی سینما «ایران» تصریح کرد: واگذاری این سینما به حوزه هنری همچنان در حال گذراندن مراحل اداری است و پس از واگذاری، برنامه بازسازی این سینما نیز دنبال خواهد شد.