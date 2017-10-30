احتمال بارش باران و کاهش دما در مهران طی روزهای آینده

احمد کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه گرد و غبار در ایلام وضیعت را در حالت هشدار قرار داده است، اظهار داشت: کسانیکه قصد پیاده روی اربعین و استفاده از مرز مهران را دارند تمهیدات لازم را در این رابطه بیاندیشند.

وی با بیان اینکه زواری که به مهران می آیند ماسک استاندارد داشته باشند، تصریح کرد: شدت گرد و غبار در عراق بالاتر است و امیدواریم وزش باد به گونه ای باشد که از میزان گرد و غبار کاسته شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با تاکید بر اینکه بر اساس پیش بینی هواشناسی، احتمالا در روزهای آتی بارش باران و کاهش دما را در ایلام داشته باشیم، ادامه داد: زائران لباس گرم و چتر به همراه داشته باشند؛ البته اقدامات زیرساختی لازم در این رابطه در مهران فراهم است.