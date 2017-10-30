طاهر نوربخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۶ هزار نفر در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری زیر کشت قرار دارد.

وی عنوان کرد: سالانه در چهارمحال و بختیاری بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی تولید می شود.

وی با اشاره به اینک خشکسالی و کاهش بارش ها مهمترین مشکل در بخش کشاورزی است، اظهار داشت: توسعه و تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم های آبیاری نوین در استان با جدیت دنبال می شود.

۵۰ درصد از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری از سیستم آبیاری تحت فشار و نوین بهره مند هستند

مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تغییر الگوی کشت در این استان در حال فرهنگ سازی است.

وی در ادامه بیان کرد:۵۰ درصد از اراضی کشاورزی این استان از سیستم آبیاری تحت فشار و نوین بهره مند هستند.

مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این استان دارای ۱۲۰ هزار هکتار اراضی آبی است.