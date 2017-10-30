۱۰ موکب در عراق توسط سازمان اوقاف وامور خیریه برپا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدکاظم موسوی متقی با اشاره به فعالیت های ستاد اربعین در سازمان اوقاف، اظهار کرد: هفت محور در سراسر کشور و عراق تنظیم و ادارات کل اوقاف موظف هستند مشترکا یا به صورت انفرادی اقدام به برپایی مواکب خدمت رسانی و فرهنگی کنند.

وی افزود: مواکب اوقاف در محور عراق در ۱۰ موقعیت، در مهران با دو موقعیت و همچنین در محور چذابه، شلمچه و مرز خسروی و نیز مرز سیستان و بلوچستان مستقر هستند.

مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به آغاز فعالیت ها در این مواکب، تصریح کرد: اقدامات برای جانمایی و استقرار مواکب انجام شده و استفاده از نذورات مردمی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی به پذیرایی و اقدامات فرهنگی و درمانی در قالب مواکب برپا شده اشاره کرد و یادآورشد: آشپزها، خدام و گروه های پزشکی در عراق ارائه خدمت می کنند و تمام این فعالیت ها در ستاد اربعین سازمان مدیریت شده است.

حجت الاسلام موسوی متقی خاطرنشان کرد: اقلام مورد نیاز از مرزها به خاک عراق انتقال داده شده و همچنین موکب ها در مسیر راه و نیز در نجف، کربلا و سامرا مشخص است.