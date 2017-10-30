به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اصلی و فاز عملیاتی هفتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از فردا به مدت دو روز با شرکت تمامی پایگاه های نهاجا و با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی در منطقه عمومی اصفهان برگزار می‌شود.

در این مرحله ده ها فروند از انواع هواپیماهای شکاری، بمب افکن، ترابری سنگین و نیمه سنگین، سوخت رسان، شکاری رهگیر و شناسایی، گشت هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین به مدت دو روز به انجام رزمایش خواهند پرداخت.

در این رزمایش، هواپیماهای بمب افکن سنگین راهبردی سوخو۲۴ و اف۴، اف۵، اف۷، میگ۲۹، اف۱۴، صاعقه، هواپیماهای سوخت رسان بوئینگ ۷۰۷ و ۷۴۷، هواپیماهای ترابری و پشتیبانی سی ۱۳۰ به همراه انواع هواپیماهای بدون سرنشین مجهز به موشک های نقطه زن و بمب های هوشمند برد بلند حضور دارند.

تمرین عملیات برد بلند جنگنده‌ها در خارج از رینگ پدافندی همراه با سوختگیری هوایی، دقت در نقطه زنی بمب‌ها و راکت ها در عملیات هوا به زمین و موشک‌های هوا به هوا با قدرت تخریب بسیار بالا، کنترل و هدایت آتش شکاری بمب افکن‌ها، رصد اطلاعاتی منطقه عملیات با استفاده از تصاویر هوایی پرنده‌های با سرنشین و بدون سرنشین، گشت هوایی هواپیماهای رهگیر به منظور مقابله با هرگونه تجاوز هوایی دشمن و انهدام اهداف کشف شده از محورهای مورد توجه فرماندهان در این رزمایش بزرگ هوایی است.

همچنین انجام تیراندازی های هوا به هوا، تیراندازی علیه اهداف هوایی با سرعت و در ارتفاعات مختلف، تیراندازی و بمباران هوا به زمین در روز و شب با استفاده از بمب های هوشمند سنگین و نیمه سنگین و استفاده از انواع موشک های لیزری، تلویزیونی، حرارتی، راداری و انواع راکت ها و بمب های تولید شده به دست متخصصان داخل کشور از دیگر بخشهای مهم این رزمایش است.

گفتنی است در این رزمایش سامانه‌ها و تسلیحات ساخته شده و ارتقاء یافته در مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور، صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش در این رزمایش به نمایش گذاشته خواهد شد.

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