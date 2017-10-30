روایت یک عکاس آلمانی از حوزه های علمیه شیعیان

به گزارش خبرنگار مهر، با همکاری سفارت آلمان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و اداره اسناد تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران نمایشگاه عکس «مکاشفه و تماشا» سه سفر به قلب دنیای اسلام تشیع برگزار می شود.

در این نمایشگاه، مجموعه عکس هایی از هانس گئورگ برگر عکاس آلمانی با موضوع حوزه‌های علمیه شیعیان به نمایش در آمده است.

پیش از این، هیچ‌گاه یک عکاس غربی، وقت خود را تا این اندازه به زندگی در حوزه‌های علمیه شیعیان در ایران اختصاص نداده و با این دقت و ظرافت به آن نپرداخته است. زمانی‌که هانس گئورگ برگر، از مراکزی در قم، اصفهان و مشهد که به مطالعه و تدریس دین و علوم دینی مبادرت می‌ورزیدند دیدن می‌کرد، هم برای خودش و هم میزبانانش تجربه‌ایی مهم و جدید در شرف پدید آمدن بود.

تنوع رفتارها و برخوردها به همان اندازه که خود آن مکان‌ها و مراسم و گفتگوها بعنوان عناصر ساختاری دکترین شیعه واضح‌ و آشکارند، ملموس و طبیعی می‌نماید. دقیقاً یکصد سال زودتر از برگر، دو پادشاه ایرانی، ناصرالدین شاه، بعنوان پدر (۱۸۹۶-۱۸۳۱) و فرزندش مظفرالدین شاه (۱۹۰۷-۱۸۵۳) در قالب سفرهای اکتشافی به شهرهای مقدس کربلا و نجف سفر نمود.

آنچه که عکاسان درباری آن زمان با خود به همراه آورند، سندها و مدارکی بدیع و جذابند که امروز بعنوان بخشی از پیکره‌ کربلا به جزئی از برنامه‌ی حافظه‌ی جهانی یونسکو تبدیل شده‌اند. این عکس‌هایی که تداعی کننده محیط پیرامون دو پادشاه و تصاویر به ثبت رسیده برگر هستند، نگاهی منحصر به فرد به آن روزگاران داشته و می‌توان آنها را در قالب پروژه‌ایی تصویری که شخص خود را در تعامل با دیگری می‌بیند، تعریف نمود.

نمایشگاه «مکاشفه و تماشا » سه سفر به قلب دنیای اسلام تشیع چهارشنبه اول آبان ماه ساعت ۱۶ در عمارت شمس العماره افتتاح می شود.

مجموعه عکس‌های گرفته شده توسط اولین عکاسان ایرانی و هانس گئورگ برگر در کتابی به نام مکاشفه و تماشا؛ سه سفر به قلب جهان شیعه، در ۵۰۰ نسخه به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. این کتاب به دو زبان آلمانی و ایرانی نگارش شده است. اطلاعات کامل در مورد کتاب، در وب‌سایت مکاشفه و تماشا tamash۹۶.com در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا ۲۴ آبان از ساعت ۹ تا ۱۶ در مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ گلستان واقع در میدان ارگ میزبان علاقه مندان به هنر عکاسی است.