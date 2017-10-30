شبهه افکنی در فلسفه حرکت عظیم اربعین توطئه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید احمدی در مراسم اعزام مبلغین اربعین که امروز هشتم آبان در شبستان امام‌ خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به این نکته که دشمنان با تمام قدرت و قوت درصدد کمرنگ جلوه دادن حماسه اربعین هستند، گفت: توطئه دشمن در این راستا شبهه انداختن در فلسفه این حرکت عظیم فرهنگی و شیعی است.

وی افزود: در چنین اوضاعی اعلام آمادگی و حضور خودجوش مبلغین در میان زائران اربعین می‌تواند دسیسه و توطئه دشمن را با کار تبلیغی و فرهنگی خنثی کند و باید به این نکته اشاره کنم که خوشبختانه امسال در جریان مراسم اربعین بیش از ۲ هزار روحانی مبلغ داریم که در شهرهای مقدس نجف، کاظمین، سامرا، کربلا و اماکن مذهبی دیگر مستقر خواهند شد.

حجت الاسلام احمدی تصریح کرد: اماکن مقدس دیگری که مبلغان در آن استقرار خواهند یافت شامل مساجد سهله، کوفه و موکب عزاداران حسینی در مسیر راهپیمایی اربعین است.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین گفت: حضور مبلغان دینی در مراسم اربعین یک حرکت جهادی و مثمر ثمر است و امیدواریم که آنان با تمام قوا بر غنای معنوی و عبادی موسم اربعین بیفزایند.