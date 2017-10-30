۵ هکتار مزرعه سبزی آلوده به نفت در دزفول معدوم شد

رضا پورآیین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان بهداشت محیط دزفول، مشاهده شد که تعدادی از کشاورزان شهرستان نفت و مشتقات آن را در مزارع خود استفاده می کنند.

وی افزود: با توجه به ممنوعیت استفاده از نفت و مشتقات آن در زمین های کشاورزی با تلاش امور حقوقی مرکز بهداشت دزفول پنج هکتار سبزی جعفری در دو منطقه شهر با دستور مقام قضایی و با حضور کارکنان نیروی انتظامی معدوم شد.

رئیس مرکز بهداشت دزفول همچنین از معدوم‌سازی قلیان های ضبط شده در دزفول خبر داد و گفت: با توجه به ممنوعیت استفاده و عرضه قلیان در اماکن و مراکز عمومی در بازرسی های مستمر کارشناسان بهداشت محیط، واحدهای عرضه کننده قلیان شناسایی و تعداد ۲۵ عدد قلیان ضبط و با دستور مقام قضایی توسط واحد بهداشت محیط معدوم شد.

پورآیین افزود: طبق قانون جامع کنترل دخانیات هرگونه استعمال سیگار و قلیان در اماکن عمومی ممنوع بوده و پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.