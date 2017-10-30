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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۱۵

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قدس:

بیکاری مهم‌ترین معضل «شهر قدس» علی‌رغم صنعتی بودن این شهر است

بیکاری مهم‌ترین معضل «شهر قدس» علی‌رغم صنعتی بودن این شهر است

قدس- رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قدس گفت: علی‌رغم اینکه قدس، شهری صنعتی است اما معضل بیکاری در آن شدید و مهم‌ترین مشکل جوانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی علی وند، در هجدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرقدس طی سخنانی اظهار داشت: شهرقدس دو معضل اجتماعی دارد که رفع آن ها نیازمند همکاری جمعی از تمامی مسئولان شهر است.

وی افزود: خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد یکی از این موارد است، که نیاز دارد تا برای بهبود وضعیت همه دستگاه ها با نیروی انتظامی همکاری کنند.

علی وند بیان کرد: معضل بیکاری دومین و مهم ترین مورد است که بخش اعظمی از جوانان شهر با آن دست به گریبان هستند، علی رغم این که واحدهای صنعتی بسیاری در قدس فعال هستند ولی نیروی کار آن ها اغلب از خارج شهر هستند.

وی اضافه کرد: ما روزانه در شورای شهر مراجعان بسیاری داریم که درخواست شغل دارند و تقاضا داریم که با دید ویژه ای به این مقوله بنگریم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرقدس در پایان بیان داشت: شورای شهر رویکرد خود برای نوشتن برنامه و بودجه سال آتی را همسو با برنامه ششم توسعه قرار داده است و برای شفاف سازی نیز از کارشناسان و حساب رسان زبده استفاده خواهیم کرد.

کد مطلب 4129642

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