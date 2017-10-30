۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۲

در پی کاهش دید افقی در فرودگاه های عراق رخ داد؛

تاخیر در پروازهای فرودگاه امام(ره) به مقصد عراق

ری- پروازهای فرودگاه امام(ره) به مقصد عراق در پی کاهش دید افقی در فرودگاه های نجف و بغداد با تاخیر مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تاخیر در انجام پروازهای خروجی فرودگاه امام(ره) به مقصد فرودگاه های عراق، سبب سردرگمی مسافران شده است.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پروازهای دیشب و امروز به دلیل وضعیت بد جوی در فرودگاه های بغداد و نجف با تاخیر مواجه شده است، علت این تاخیرها نیز آن است که باید شرایط یک پرواز ایمن و دید کافی خلبان فراهم باشد.

رضا جعفرزاده ادامه داد: شرکت های هواپیمایی هم اکنون در حال رصد مداوم وضعیت جوی فرودگاه های نجف و بغداد هستند، که در صورت بهبود شرایط آب و هوای فرودگاه های مقصد پروازها را انجام دهند.

وی از مسافران خواست، قبل از حرکت به سوی فرودگاه از طریق تماس با شرکت های هواپیمایی از وضعیت پرواز خود با خبر شوند و افزود: هنوز خبری در خصوص زمان مساعد شدن وضعیت جوی نداریم، اما به نظر می رسد، این وضعیت بد جوی تا شب ادامه دار باشد.

